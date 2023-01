Regierung: Ministerpräsident Weil: Demokraten müssen Hass bekämpfen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil rief zum 90. Jahrestag der Machtergreifung der Nationalsozialisten dazu auf, die Demokratie aktiv zu verteidigen. Der SPD-Politiker mahnte am Sonntag in Hannover, man dürfe sich nicht in falscher Sicherheit täuschen. Immer wieder haben Menschen hierzulande offen ihre Ablehnung demokratischer Institutionen und Repräsentanten zum Ausdruck gebracht.