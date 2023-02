Regierung: Kretschmer hält Visabeschränkungen für Russen für falsch

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hält die Aufhebung der Visaerleichterungen für Russen in der EU für falsch. In einem Interview mit Radio Lausitz sagte der CDU-Politiker, es sei ein großer Fehler gewesen, Menschen aus Russland, die weder Wehrdienst leisten noch in den Krieg ziehen wollten, den Weg in die Europäische Union abzuschneiden.