Hessen: Koalitionsvertrag könnte am 18. Dezember vorliegen

In Hessen sieht Ministerpräsident Rhein die Koalitionsgespräche zwischen CDU und SPD auf einem guten Weg. Er bezeichnet es als „genau richtig“, bei den Verhandlungen viele Teilnehmer mit ins Boot geholt zu haben.

Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD Hessen sind nach Aussage von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) auf der Zielgeraden. Einzelheiten werden derzeit ausgearbeitet, die möglichen Bündnispartner sollen voraussichtlich am 16. Dezember auf Parteitagen über das Papier abstimmen. „Und dann gehe ich davon aus, dass wir am 18. Dezember einen Koalitionsvertrag unterzeichnen können. Das ist ohnehin das Ziel“, sagte Rhein der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden.

Hessen wurde im vergangenen Jahrzehnt von einer schwarz-grünen Regierung geführt. Die Landtagswahl am 8. Oktober wurde gewonnen CDU Offensichtlich konnte sie danach bequem zwischen Grünen und SPD als Koalitionspartner wählen. Nach Sondierungsgesprächen beschloss die Union, nicht mehr mit den Grünen zusammenzuarbeiten, sondern ein schwarz-rotes Regierungsbündnis anzustreben. Am 18. Januar konstituiert sich der neue Hessische Landtag.

Rhein Die Koalitionsverhandlungen seien „sehr konstruktiv und die Atmosphäre außerordentlich angenehm“ verlaufen, sagte die dpa. Der breite Prozess mit rund 200 Teilnehmern in mehr als einem Dutzend Arbeitsgruppen hat sich bewährt. Man habe sich bewusst dafür entschieden, sich nicht mit „10 oder 20 Leuten“ irgendwohin zurückzuziehen, sondern sich auch auf die Vorschläge vieler Verantwortlicher in der Partei, darunter Bürgermeister und Landräte, verlassen. „Das ist nicht nur irgendein Wunschprogramm, sondern wirklich die Renaissance der Realpolitik“, sagte Rhein.

Begrenzung der Migration

Mit dem SPD Als möglicher Juniorpartner in einer neuen Landesregierung wurde auf Augenhöhe verhandelt. „Wir haben nicht gesagt, wir haben fast 35 Prozent und Sie haben etwas mehr als 15 Prozent. Und das ist das Kräfteverhältnis, das sich auch politisch widerspiegeln muss“, betonte Rhein. „Meine Lebenserfahrung, meine politische Erfahrung zeigt, dass es nichts Schlimmeres gibt, als einer Koalition beizutreten, nachdem man seinen Partner zuvor unterworfen hat.“ Ein solches Verhalten ist immer rächend.

Zu den Inhalten des Koalitionsvertrags verwies Rhein auf das Eckpunktepapier, das CDU und SPD nach den Sondierungsrunden vorgelegt hatten. Darin verpflichten sich die möglichen Koalitionspartner zu einer Begrenzung der Migration sowie zu mehr Polizeistellen und finanzieller Unterstützung für den ersten Eigenheimbesitz. Darüber hinaus soll ein eigenes Ministerium für Land- und Forstwirtschaft sowie Weinbau, Jagd und Heimat geschaffen werden.

dpa