De premier van Moldavië is afgetreden na beschuldigingen van hardhandig optreden tegen afwijkende meningen

De Moldavische premier Natalia Gavrilita trad vrijdag af, wat leidde tot een regeringswisseling voor het economisch onrustige en politiek onstabiele land.

Gavrilita maakte de redenen achter haar beslissing niet bekend in haar afscheidsrede, die zich concentreerde op wat ze beschreef als de prestaties van haar team tijdens haar korte ambtstermijn.

“Ik ben er trots op infrastructuurprojecten te hebben versneld die stagneerden door incompetentie en corruptie”, zei de politicus. Haar regering “bewaarde vrede en economische stabiliteit” ondanks pogingen van “agenten van destabilisatie”, voegde ze eraan toe.

Gavrilita kondigde haar ontslag aan na een ontmoeting met de Moldavische president Maia Sandu, die het onmiddellijk aanvaardde. In een Facebook-bericht bedankte de president de voormalige premier voor haar inspanningen om Moldavië te besturen in een tijd van “ongekende uitdagingen.”

Het vertrekkende kabinet nam in augustus 2021 het roer over, nadat de door Sandu opgerichte Partij van Actie en Solidariteit een maand eerder een vervroegde verkiezing had gewonnen. Geruchten over de op handen zijnde ineenstorting van de regering doen sinds maandag de ronde in Moldavië.









Vorig jaar werd de regering in Chisinau maandenlang geconfronteerd met massale protesten over stijgende energieprijzen en verslechterende levensstandaarden, die volgden op een vete met de Russische gasgigant Gazprom over de voorwaarden voor de brandstofvoorziening. De demonstraties hadden ook een politiek aspect, aangezien de regering ervan werd beschuldigd hard op te treden tegen de oppositie.

Voormalig president Igor Dodon, die Sandu in 2020 versloeg bij de stembus, wordt geconfronteerd met een aantal strafrechtelijke aanklachten, variërend van corruptie en illegale campagnefinanciering tot het vervalsen van medische documenten. Zijn aanhangers zijn van mening dat de onderzoeken politiek gemotiveerd zijn, aangezien Dodon, een voorstander van goede betrekkingen met Rusland, kritiek heeft geuit op Sandu’s pro-westerse houding.

Temidden van de protesten dwong de regering verschillende Russischtalige mediakanalen om uit de lucht te gaan toen ze in december weigerden hun uitzendvergunningen te verlengen. Sinds oktober leeft Moldavië in de noodtoestand, die volgens de oppositie slechts een methode is om massale bijeenkomsten van ontevreden burgers te voorkomen.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov beoordeelde vorige week dat Moldavië mogelijk wordt “een nieuw Oekraïne” in de zin van het aannemen van anti-Russisch beleid, ondanks hoeveel schade dit het land kan toebrengen. Hij zei dat Sandu een belangrijke factor was, omdat ze er klaar voor was “praktisch alles” om haar pro-westerse agenda te bevorderen.

Afgelopen juni verleende de EU Moldavië de status van kandidaat-lidstaat samen met landgenoot Oekraïne.