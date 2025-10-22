Das ist noch nie passiert! Die neue Saison birgt ein Geheimnis, das noch ans Licht kommen wird. Bild: Joyn / Markus Hertrich

In „Hochzeit auf den ersten Blick“ treffen sich die Paare tatsächlich zum allerersten Mal im Standesamt. In der neuen Staffel gab es jedoch etwas Neues, das die Show noch nie zuvor erlebt hatte.

Die neue Saison hat begonnen!

Die Regeln brechen? „Hochzeit auf den ersten Blick“ – oder doch? Was passiert, wenn die wichtigste Regel „Hochzeit auf den ersten Blick“ gebrochen wird? Schließlich basiert die gesamte Sendung auf diesem einen Konzept: Singles, die sich voller Hoffnung und mit einem Kribbeln im Bauch auf das größte Abenteuer ihres Lebens einlassen. Sie vertrauen ihr Liebesglück in die Hände erfahrener Experten, die ihnen den vermeintlich perfekten Partner vermitteln. Das Herzstück des Formats ist dieser magische Moment, in dem sich die passenden Paare zum ersten Mal in ihrer festlich geschmückten Hochzeitslocation treffen – ein unbeschriebenes Blatt, bereit für das gemeinsame Eheleben. Was aber, wenn dieses erste Treffen gar nicht das erste ist?

Regelverstoß in Staffel 12: „Unglaublich!“ Dies geschieht erstmals in der neuen Staffel, die seit dem 21. Oktober jeden Dienstag auf SAT.1 und auf Joyn läuft. Zwölf mutige Singles, sechs wundervolle Matches – doch einer von ihnen brach die wichtigste Regel und traf sich heimlich vor der Hochzeit. „In diesem Jahr wurden wir Experten belogen“, verrät Matching-Expertin Beate Quinn im Einzelinterview zum Saisonauftakt.

Was wäre, wenn der erste Blick eine Lüge wäre? Beate Quinn

Selbst Staffelteilnehmer Daniel traute seinen Ohren nicht, als er vom Regelverstoß erfuhr. „Wenn man sich schon vor dem Hochzeitstag gesehen hat, verändert das alles. Unglaublich!“ sagt der 31-Jährige überrascht. Damit wird deutlich: Für ein Paar war das Ja-Wort keine „Hochzeit auf den ersten Blick“. Wer von ihnen gegen die Regeln verstoßen hat und wie die Experten reagieren, erfahren Sie in der Saisonübertragung. Die neuen Folgen laufen jeden Dienstag um 20:15 Uhr auf SAT.1 und auf Joyn.

Das Komplettpaket „Hochzeit auf den ersten Blick“.