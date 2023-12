In tegenstelling tot de SPD en de Groene Partij zal minister van Financiën Lindner de gevestigde Bürgergelderhöhung voor 2024 niet kunnen winnen. Neben dem Socialen sieht er zijn ook Einsparmöglichkeiten van zowel de internationale Hilfe als de Subventions. Welke acties zijn ondernomen, zal niet worden vergeten.

Federaal minister van Financiën Christian Lindner zal binnenkort de definitieve begroting voor de toekomst vóór het jaar 2024 bespreken: „We zullen aanzienlijke financiële kosten hebben“, zei de FDP-politicus in een interview met de krant. Für Soziales setze der Bund aktuell 45 Prozent seiner Ausgaben ein. „We waren op zoek naar mensen die effectiever konden worden.“ Hier is het belangrijk ervoor te zorgen dat mensen sneller aan het werk kunnen en de sociale kosten voor de staat te verlagen. „Für die Geflüchteten uit Oekraïne komen naar beispiel ein Jobturbo“, zegt Lindner.

Dergelijke kennis van de minister over het toezicht op de regelgeving op het gebied van het geld van de burger: het inflatiepercentage zal op dit moment worden bepaald, als beide regelgevingen voor 2024 worden voorspeld. „Bei der eenstehenden des Abstands zwischen Löhnen en Sozialleistungen wer man sich das das anpassungsverfahren ansehen müssen. Het is een kwestie van een ononderbroken machine, zonder arbeid of zonder arbeid“, zegt Lindner.

„Internationale Lastenteilung kan een eerlijker signaal geven“

Als er een verschil is tussen de FDP-politici en het internationale klimaat: Duitsland zal profiteren van de economische ontwikkeling en de internationale klimaatfinanciering. „We kunnen zo lang mogelijk op de plek blijven. Een beter zicht op de ruimte kan op de plek worden besteed“, zegt Lindner. Soul zou een ‘eerlijker internationaal Lastenteilung’-signaal kunnen hebben.

Einsparmöglichkeiten ziet Lindner bij de Staatlichen Förderprogrammen: „Als er aanvullende subsidies zijn, zullen ze daar allebei naar moeten kijken, maar sindsdien zullen ze deze resultaten nog steeds kunnen bereiken.“ U kunt het programma ook niet alleen voltooien. „De volgende stap is het draaien van een förderprogramma in de laatste meter.“ Kennis op het gebied van Verteidigung is niet vandaag geboren: „Der Verteidigungshaushalt bleibt unangetastet“, aldus Lindner.

„Unie tussen de Schuldenbremse nicht eenig“

Een van de schulden van de Lindner in 2024 is niet volledig uit de lucht gegrepen: een deel van de FDP-politicus heeft zich uitgesproken: „Ik heb mijn argumenten gebruikt.“ Er komt veel ‘geen nichtje’ bij kijken, die man heeft een nieuw perspectief. De Lage en de Energiemarkten in de Oekraïense Oekraïne-kriegs beginnen nach seiner Auffassung keine Notlage more. Deshalb kon de Strom- en de Gaspreisbremse auch zammen met het Wirtschaftsstabilisierungsfonds zum 31. Deze maand.

De toekomst van de Unie zal worden gevolgd door nieuwe, maar Lindner zal op de dag reageren: „Dat is het moment voor de toekomst“, zei de minister van Financiën in de kranten. Met controle over het milieu zijn deze aspecten ook in Nederland terug te vinden. Dort waren beiden de parlementariërs die uitgroeiden tot de sterkste rechtse populisten van Kraft. In de Ampel-Koalition heb je „seine eigenen Vorstellungen davon, was nötig ist“. De drie Koalitionspartners verbonden aber die Verantwortung, Damen vom Land abzuwenden en seine Modernisierung voranzubringen.

Als de Frage, die samen met Lindner lieber samenwerkt met CDU-chef Friedrich Merz, werd bestuurd door de Schuldenbremse nicht in Frage, dan luidt de erkenning van de minister: ook al is het standpunt van de Unie insgesamt zur Schuldenbremsei. „Ik ben in Eindhoven, omdat ik de zelfbewuste CDU-ministerpresidenten ben en partijleider ben in deze tijd dat zij deel uitmaken van hun nationale geschiedenis.“