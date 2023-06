Rege Nebentätigkeiten – Nationalrat: Zo viel het verdienen van Abgeordnete dazu

Nur ein Viertel der Abgeordneten im Nationalrat betreibt Politik hauptberuflich, die Mehrheit Zusatzeinkommen aus Nebentätigkeiten. Im Vorjahr ist der Nationalrat dabei um einige Spitzenverdiener reicher geworden: Zwölf Abgeordnete verdienen 2022 mehr als 12.000 Euro monatlich – zusterätzlich zu ihrem Staatlichen Bezug.

Weitere elf Mandatare haben Zusatzeinkommen über 8000 Euro ausgewiesen, who aus den am Freitag veröffentchten Transparenzmeldungen hervorgeht.Insgesamt 1151 NebentätigkeitenInsgesamt haben 180 Nationalratsabgeordnete (drei sin d für 2022 noch ohne Meldepflicht) aktuell 1151 Nebentätigkeiten reportet, who eine APA-Auswertung der Transparenzdaten des Parlaments zeigt. Der Großteil davon is ehrenamtlich. Van de staat kunnen de Abgeordneten monatlich 9872.60 Euro brutto für ihre Tätigkeit. Drie viertallen van Abgeordneten kunnen een of meer verschillende Nebentätigkeiten aus (siehe Grafik unten) gebruiken.if(!apaResc)var apaResc=function(a){var e=window.addEventListener?“addEventListener“:“attachEvent“,t,n ;(0,window(e))(„attachEvent“==e?“onmessage“:“message“,function(e){if(e.data(a)) for(var t=document.getElementsByClassName(a) ,n=0;n!=t.length;n++) t(n).style.height=e.data(a)+“px“},!1)}; apaResc(„apa-0923-23“);Een echte Gehaltsstriptease brauchen die Abgeordneten für ihre privaten Nebenjobs nicht zu fürchten. Lediglich die ongekende hoogte van de eengemaakte müssen is een van de meest voorkomende overtredingen. Die eerste dafür ist am Freitag abgelaufen.Meiste Spitzenverdiener bei der ÖVPIn die oberste Einkommenskategorie aufgestiegen ist anders Christian Stocker – Anwalt, Wiener Neustädter Vizebürgermeister en seit September 2022 ÖVP-Generalsekretär – sowie sein Klubkollege Axel Melchior. Melchior hat bis Ende 2021 in der ÖVP-Parteizentrale werk en ist 2022 in de IGO Industries van früheren ÖVP-Großspenders Klaus Ortner wewechselt. Ebenfalls sterft 12.000 Euro übersprungen hat NEOS-Abgeordneter Michael Bernhard als Geschäftsführer des Callcenter-Unternehmens „global office“. Sinds 2019 zit Bernhard von der Einkommenskategorie 2 (damals onder 3500 Euro) in die oberste Kategorie 5 (über 12.000 Euro) voorgerückt. Ebenfalls in die oberste Einkommenskategorie aufgestiegen sind der FPÖ-Abgeordnete und Notar Volker Reifenberger sowie der ÖVP-Mandatar und Arzt Werner Saxinger.Insgesamt haben im Vorjahr zwölf Mandatare Einkommen über 12.000 Euro gerapporteerd – davon sechs von der ÖVP, vier von der FPÖ en twee von de NEOS. Onder andere Ende der Skala stehen 47 Abgeordnete ohne bezahlte Nebentätigkeit. Weitere 36 haben nur kleine Einkünfte bis 1150 Euro gerapporteerd, ebensoviele haben tot 4000 Euro brutto monatlich verdient. In die categorie bis 8000 Euro gevallen 38 Abgeordnete. Er zijn verschillende mandatarissen in de vorm van 12.000 euro per maand vermeld. Het parlement sprak zijn mening uit over de Angaben der Mandatarissen. „Wirstellen die Platform zur Verfügung“, heißt es dazu aus der Parlamentsdirektion: „Die Platform correct zu befüllen, lies in der Eigenverantwortung der Mandatarinnen und Mandatare.“ Het parlement heeft geen controle over de controle.

