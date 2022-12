Reform der Krankenhausversorgung (nd-aktuell.de)

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gibt eine Pressekonferenz zu Reformvorschlägen für die Krankenhausversorgung. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Patienten in Deutschland sollen künftig weniger nach wirtschaftlichen als vielmehr nach medizinischen Gesichtspunkten behandelt werden. Das ist das Ziel einer Krankenhausreform, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstag in Berlin vorgestellt hat. Diese wurde von einer Regierungskommission erstellt. Demnach soll ein Festbetrag für Versorgungsleistungen festgelegt werden, um eine gute Versorgung etwa im ländlichen Raum zu gewährleisten. Stationäre und ambulante Versorgung sollten eng miteinander verzahnt werden. Lauterbach sprach von einer „Revolution im System“.

„Die Krankenhäuser haben ernsthafte Probleme“, erklärte Lauterbach. Das Hauptproblem ist, dass fast alles pauschal abgerechnet wird. Für vergleichbare Fälle werden unabhängig vom Umfang der Behandlung einheitliche Pauschalen gezahlt. „So dominiert die Wirtschaft im Gesundheitswesen, insbesondere im Krankenhauswesen“, sagt Lauterbach. Dieses System führe zu einer „Tendenz zu billiger Medizin“. Zudem können Krankenhäuser das Budget nur erhöhen, wenn sie mehr Fälle behandeln. Was die Krankenhäuser in ein Hamsterrad von so billig und so viel wie möglich bringen würde. Ein Problem, das es in Europa nur in Deutschland gibt.

Künftig sollen Krankenhäuser in drei Stufen eingeteilt und entsprechend finanziert werden. Stufe eins bietet Grundversorgung, medizinische und pflegerische Grundversorgung. Dazu gehören chirurgische Eingriffe und Notfälle. Stufe zwei umfasst die Standard- und Prioritätspflege. Hier geht es um Krankenhäuser, die zusätzliche Leistungen gegenüber der Grundversorgung anbieten. Stufe drei dient der Maximalversorgung, beispielsweise in Universitätskliniken. Für den Patienten bedeutet dies, dass er sicher sein kann, dass wirtschaftliche Aspekte keine dominierende Rolle spielen.

„Man wird nicht so behandelt, dass es der Klinik Gewinn bringt, sondern wie es medizinisch notwendig ist“, sagte Lauterbach. Schwierige Eingriffe würden durch die Reform dort vorgenommen, wo sie besonders gut durchgeführt werden. Lauterbach nannte die Reform „eine Revolution im System“. Am Dienstag begrüßten die Ampelparteien die Vorschläge der Kommission zur Reform der Vergütung der Krankenhäuser.

Positive Reaktionen kamen von den Krankenkassen. AOK-Chefin Carola Reimann sprach von einem guten und zukunftsweisenden Ansatz. Der Chef des BKK-Dachverbands, Franz Knieps, bewertete das Modell als „mutig und interessant“. Kritik kam von links. „Die Ergänzung der Fallpauschale um eine Pauschalgebühr ist kein Systemwechsel“, erklärte Parteivorsitzende Janine Wissler. Für eine echte Revolution im Gesundheitssystem braucht es „No Profit“.