Voormalig Premier League-scheidsrechter Dermot Gallagher ontleedt de brandpunten van het weekend in de laatste ronde van Ref Watch.

Gallagher besprak vorige week ook het vertrek van video-assistent-scheidsrechter Lee Mason uit de PGMOL, nadat hij met wederzijds goedvinden was vertrokken na zijn spraakmakende fout in Arsenal’s gelijkspel met Brentford.

Hij zei: “Ik ben niet echt verrast. Hij had vorige week een zware rit en hij heeft eerder een paar incidenten gehad. Misschien sprak hij met het leiderschapsteam en voelde hij dat het niet voor hem werkte, en zij voelden hetzelfde.”

Manchester United 3-0 Leicester

INCIDENT: Marcel Sabitzer ving Wout Faes beneden op de knie met zijn noppen omhoog. Het deed de verdediger van Leicester op de grond rollen en ondanks de onhandige uitdaging kreeg de middenvelder van Man Utd geen straf.

DERMOT ZEGT: “Hij heeft enorm veel geluk gehad. Ik denk dat het een rode kaart is. Als je je noppen zo hoog in iemands knie steekt, is dat gevaarlijk.

“Het enige dat niet kan, is alleen een vrije trap. De scheidsrechter zou op het veld moeten straffen. Misschien denkt de VAR dat Sabitzer van korte afstand is gekomen, zodat hij niet denkt dat er een impact is.

“Het draait allemaal om de beslissing van de scheidsrechter: als hij een rode kaart geeft en naar de VAR wordt gegooid, wordt die nooit teruggedraaid.

“Een van de problemen voor de VAR is dat de scheidsrechter een vrije trap tegen (Wout) Weghorst gaf, dus door een vrije trap tegen hem te geven, geeft hij de VAR het signaal dat hij het gezien heeft en het heeft afgehandeld.”

Tottenham 2-0 West Ham

Dermot Gallagher vond dat de duidelijke handbal van Thilo Kehrer had moeten worden gepakt door Michael Oliver, wat er vervolgens toe leidde dat de VAR er niet bij betrokken was en Tottenham een ​​penalty tegen West Ham miste



INCIDENT: Tottenham vond dat ze in de eerste helft een strafschop hadden moeten krijgen. Richarlison’s poging tot pass naar Harry Kane werd gestopt door de hand van Thilo Kehrer. Er werd echter niets gegeven door de scheidsrechter en de VAR greep niet in.

DERMOT ZEGT: “Ik denk dat het handbal is en de scheidsrechter moet het geven omdat Kehrer zijn arm heeft uitgestrekt. Als hij dat niet doet, gaat het naar Harry Kane.”

“De scheidsrechter heeft er goed zicht op en zwaait het weg. Als hij met de VAR praat, zou hij kunnen hebben gezegd: ‘Ik voel dat hij achterover valt en uit balans raakt en hij gaat naar de grond en blokkeert de bal.’

“De scheidsrechter heeft daar de VAR tot op zekere hoogte uitgeschakeld. De enige manier waarop je een penalty krijgt, is door de VAR die te geven.”

“De VAR is er niet om goed of fout te beslissen, hij is er als het een absolute brul is… Michael Oliver heeft niet de mogelijkheid om naar het scherm te gaan. Hij kan niet gewoon denken ‘daar moet ik nog eens naar kijken’. ‘, het is niet zijn keuze.

“Als de VAR tegen hem zei ‘je zou daar eens naar moeten gaan kijken, we denken dat het een fout is’, dan kan hij nog steeds naar het scherm gaan en bij zijn beslissing blijven. Maar het moet op de andere manier worden geactiveerd.”

Newcastle 0-2 Liverpool

GRATIS TE BEKIJKEN: Hoogtepunten van de overwinning van Liverpool tegen Newcastle in de Premier League



INCIDENT: Nick Pope werd weggestuurd nadat hij buiten zijn gebied had gehandeld. Hij kwam naar buiten om een ​​lange pass te ontmoeten met Mohamed Salah die hem achtervolgde, maar zijn poging tot een glijdende klaring zag de bal zijn hand raken.

Sean Longstaff stond achter hem en stelde de vraag of paus de laatste man was.

DERMOT ZEGT: “Rode kaart. Ontkenning van een duidelijke scoringskans. Als hij de bal niet met de hand had gehad, zou Salah de bal in bezit hebben en richting doel gaan.

“Het is niet dat hij (Salah) een doelpunt moet maken, het is of hij een kans heeft om een ​​duidelijk schot op doel te krijgen.

Eddie Howe prijst zijn ploeg na het wegsturen van Nick Pope in de 2-0 nederlaag tegen Liverpool. De baas van Newcastle geeft ook een update over de keeperssituatie voorafgaand aan de Carabao Cup-finale



“Bij elk beroep zullen ze moeten bewijzen dat de scheidsrechter een duidelijke en overduidelijke fout heeft gemaakt. Ik denk dat de kans daarop erg klein is. De verdedigende verdediger, als hij terugkomt, is geen doelman zo hoogst onwaarschijnlijk.”

Wat maakte dit incident anders dan de gele kaart van Thiago Silva tegen Crystal Palace in oktober voor een soortgelijke actie?

“Ik denk nog steeds dat het een gele kaart is, want het belangrijkste is dat de speler in balbezit is. Salah was en Ayew zou balbezit moeten krijgen en naar links moeten gaan, dus hij was niet direct op doel.”

Aston Villa 2-4 Arsenal

Voormalig Premier League-scheidsrechter Dermot Gallagher neemt het winnende doelpunt van Jorginho voor Arsenal tegen Aston Villa onder de loep en zegt dat buitenspelbeslissingen met betrekking tot de gezichtslijn de moeilijkste beslissing zijn om te nemen



IONGEVAL: Arsenal scoorde hun derde doelpunt toen het schot van Jorginho in de achterkant van het net afketste op het hoofd van Emiliano Martinez. Er waren enkele vragen over de vraag of de doelman van Aston Villa zijn gezichtsveld had geblokkeerd.

DERMOT ZEGT: “De gezichtslijn is de moeilijkste beslissing, want er is geen goed of fout. De bal heeft een lange weg afgelegd, hij heeft genoeg tijd gehad om hem te proberen te zien. Hij heeft het gevoel dat hij een goede duik heeft gemaakt en alle kansen heeft om te proberen en te redden.” Het.

“Dat is de redenering. Het is zo moeilijk omdat het bijna is alsof het een van die spelers moet raken of heel dicht bij hen moet komen of ze moeten het nadoen, zoals we vorige week met een speler zagen.”

Dermot Gallagher over Mikel Arteta die de scheidsrechter bespot… “Als de vierde official had gevoeld dat het ongepast was, zou hij het onder de aandacht van de scheidsrechter hebben gebracht en het is waarschijnlijk een gele kaart. Het is geen goede advertentie, dat willen we niet zien (van Arteta).”

Arsenal-baas Mikel Arteta was ontevreden over scheidsrechter Simon Hooper toen hij het spel terugtrok voor een verkeerd genomen vrije trap terwijl Arsenal op zoek was naar een winnend doelpunt tegen Aston Villa



Hiberniaans 2-0 Kilmarnock

INCIDENT: Kyle Vassel van Kilmarnock werd van het veld gestuurd na een hoge schoen tijdens het spelen van Hibernian. De VAR raadde de scheidsrechter aan om de aanvankelijke beslissing van een gele kaart te verbeteren.

DERMOT ZEGT: “Ik denk dat dit absoluut juist is omdat hij hem kon zien aankomen. Dat is het verschil – hij weet dat hij komt om die bal te koppen en hij kiest ervoor om zijn hoofd daar te steken. Hij kent het risico dat hij neemt en de gevolgen.”

“Ik had daar niet anders dan een rode kaart verwacht. Hij weet dat hij hem gaat pakken.”