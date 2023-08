Reese Witherspoon überquert die Ziellinie ihrer Scheidung.

Der Große kleine Lügen Star hat ihre rechtliche Trennung von Ex geklärt Jim Tothwobei beide eine Eheauflösungsvereinbarung sowie einen gemeinsamen Erziehungsplan für ihren 10-jährigen Sohn unterzeichneten Tennesseelaut Gerichtsdokumenten, die TMZ erhalten hat.

Die Nachricht von der Scheidungsvereinbarung kommt vier Monate, nachdem Reese, 47, und Jim, 53, mitgeteilt haben, dass sie ihre elfjährige Ehe beenden würden.

„Mit großer Sorgfalt und Überlegung haben wir die schwierige Entscheidung zur Scheidung getroffen“, sagten sie in einer gemeinsamen Erklärung am 24. März. „Wir haben so viele wunderbare gemeinsame Jahre genossen und gehen mit tiefer Liebe und Freundlichkeit voran.“ und gegenseitiger Respekt für alles, was wir gemeinsam geschaffen haben.“

Damals erzählte eine Quelle E! News: Die Trennung verlief „einvernehmlich“.

„Es gibt kein Drama, kein Ereignis oder Grund“, teilte der Insider mit. „Sie sind nur zwei Menschen, die diese Entscheidung mit größter Liebe, Respekt und Liebe für ihr Kind getroffen haben. Sie werden sie da draußen bei der gemeinsamen Erziehung sehen.“