Wer reisen möchte, kommt inzwischen nicht mehr an der Umweltfrage vorbei. Auch der Reisekonzern Tui ist sich dessen bewusst und will seinen ökologischen Fußabdruck reduzieren.

Europa’s grootste Reisekonzern Tui zal seinen ökologischen Fußabdruck reduzieren en gibt sich tot 2030 verbindliche Reduktionsziele. Of het nu gaat om Bereiche Airlines, Hotels en Kreuzfahrtschiffe gelten, wie das Unternehmen mitteilte. Kreuzfahrten sollen dann sogar komplett klimaneutral sein. Als u op de hoogte bent van een groot aantal reizigers, kunt u investeren in moderne vluchten en navluchten, geoptimaliseerde vluchten, energie-einsparungen voor lokale hotels.

Die emissies bij Tui-Airlines lopen tot 2030 en 24 Prozent verglicen met dem Wert von 2019 sinken – die Fluggesellschaften von Tui stehen for rund 80 Prozent der konzerneigenen Emissions. Die emissies van konzerneigenen hotels hebben een waarde van 46,2 Prozent bereikt 2019 reduziert werden en de Kreuzfahrtgesellschaften een 27,5 Prozent.

“Mehr tun als heute möglich erscheint”

Als je weet dat er een weiterentwickle is met een technologisch fort, zie je “Ansporn für uns, mehr zu tun as heute möglich erscheint”, erklärte Tui-Chef Sebastian Ebel. Die Ziele würden daher immer wieder überprüft and angepasst.

Tui zal spätestens 2030 klimaneutrale Kreuzfahrten anbieten. U kunt ervoor kiezen om de kosten van reiskosten te verlagen als uw reiskosten worden betaald – als u TUI niet kunt gebruiken om Angaben te gebruiken.

Besonders Kreuzfahrten gelten neben Flugreisen als höchst umweltschädlich, wie das Umweltbundesamt bestätigt. Of het nu gaat om de Vergleich of anderen Verkehrsmitteln hohe Treibhausgasemissions, andererseits werden mit ihnen meist auch sehr große Entfernungen zurückgelegt.

Of het nu gaat om een ​​hogere kredietwaardigheid voor een persoon van 1,9 Tonnen CO2-equivalent en, het kan voorkomen dat het Umweltbundesamt meer is.