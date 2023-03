Liverpool en Wolves ontmoeten elkaar dit jaar al voor de vierde keer, terwijl de twee haperende teams hun rivaliteit vanavond live op talkSPORT 2 hernieuwen.

De twee ondermaats presterende partijen zijn perfect klaar voor één overwinning, één gelijkspel en één nederlaag van hun drie ontmoetingen in twee FA Cup-wedstrijden en de omgekeerde Premier League-wedstrijd deze maand.

Getty De trofee-hoop van Liverpool is dit seizoen zo goed als voorbij

Liverpool struikelde naar een punt in een 0-0 gelijkspel in Crystal Palace, slechts enkele dagen nadat ze thuis tegen Real Madrid met 5-2 werden verslagen.

The Reds staan ​​nu maar liefst negen punten achter de top vier en werden aan flarden gescheurd door Wolves met 3-0 toen ze elkaar ontmoetten in Molineux.

De mannen van Julen Lopetegui moesten genoegen nemen met hun eigen remise bij Fulham vorige keer en staan ​​slechts drie punten buiten de degradatiezone.

Liverpool vs Wolves: talkSPORT-verslaggeving

Deze Premier League-wedstrijd vindt plaats op woensdag 1 maart.

Geoff Peters zal een exclusieve talkSPORT 2-reportage van deze wedstrijd presenteren, met de aftrap op Anfield gepland om 20.00 uur.

Commentaar zal dan komen van Joe Shennan en voormalig Leeds Women’s forward Lucy Ward.

Liverpool vs Wolves is niet beschikbaar om te bekijken op Britse tv, dus de enige plaats om alle actie gratis te zien is op het talkSPORT-netwerk.

talkSPORT.com zal ook een liveblog hebben.

Om af te stemmen op talkSPORT of talkSPORT 2 via de website, klik HIER voor de livestream.

Je kunt ook luisteren via de talkSPORT-app, op digitale DAB-radio, via je slimme luidspreker en op 1089 of 1053 AM.

Getty Liverpool raakte gefrustreerd door Crystal Palace – en hun eigen optreden

Ivan Toney pleit schuldig aan gokkosten en Brentford verwacht een langdurige schorsing Arsenal-baas Mikel Arteta reageert op berichten die Kieran Tierney in verband brengen met de overstap naar Newcastle Update Toney FA laadt op, Potter gesteund door bestuur Chelsea, ultimatum overname Man United De Keltische held Brown legt uit waarom hij er gedurende zijn hele spelerscarrière kaal uitzag Glazers stelde een ultimatum van Qatarese bieders over de verkoop van Man United Man City kondigt de vernieuwing van het Etihad Stadium aan, dat zal wedijveren met Arsenal en Man United





Liverpool vs Wolves: teamnieuws

Darwin Nunez reisde vanwege een schouderprobleem niet met de Reds-ploeg naar Crystal Palace, maar kan hier terugkeren.

De gastheren hebben een aantal andere zorgen over blessures, waarbij Thiago, Calvin Ramsay, Luis Diaz en Joe Gomez allemaal buitenspel stonden, maar Ibrahima Konate is teruggekeerd naar de training.

Wolven zweten aan de conditie van Matheus Cunha nadat hij zich met een enkelprobleem terugtrok bij het 1-1 gelijkspel met Fulham.

Hwang Hee-chan, Sasa Kalajdzic en Chiquinho blijven allemaal in de behandelkamer, hoewel Boubacar Traore bijna terugkeert.

Getty Wolven nemen het voor de vierde keer dit seizoen op tegen Liverpool

Liverpool vs Wolves: wat is er gezegd?

Scott Minto vertelde talkSPORT: “Allereerst moet Jurgen Klopp in de spiegel kijken en zien of hij weer kan gaan. Ik geloof echt dat hij het kan en hij heeft het recht verdiend om dat te doen met wat hij heeft gedaan. Het is één slecht seizoen.

“Hij moet opnieuw opbouwen zoals Sir Alex Ferguson heeft gedaan (bij Manchester United). Hij moet naar het bord gaan en zeggen: ‘hoeveel geld heb ik?’

“Het is allemaal heel goed om te zeggen dat Liverpool twee middenvelders nodig heeft – hoeveel gaat Jude Bellingham kosten? Hoeveel gaat een Declan Rice, of zo iemand, kosten?

“Als je nog een centrale verdediger of iemand anders gaat halen, met hoeveel geld kunnen ze dan spelen? Want hoe vaak we dit ook zeggen, we spelen hier Football Manager. Hoeveel geld heeft hij? Moet hij eerst spelers verkopen voordat hij kan kopen?

“Voor Liverpool om daar te zijn, zou ik graag een Jude Bellingham daar zien gaan. Ik denk dat de pasvorm perfect zou zijn. Hij is precies het type speler dat hij nodig heeft.

‘Maar waar moet hij het anders doen? De verdedigers moeten hun prestaties opvoeren. Zelfs Virgil van Dijk, nog niet zo lang geleden een van de beste centrale verdedigers ter wereld, is mijlenver verwijderd van waar hij was.

‘Trent, het spijt me, het is geen luie geleerdheid om te zeggen dat hij defensief niet erg goed is. Ik zou gefascineerd zijn om te weten of hij er vanavond met een minpuntje vanaf kwam of niet, of dat het tactisch was om James Milner op de rechtsback te zetten als je achter een wedstrijd aan zit.’

Het Liverpool van Klopp heeft het dit seizoen moeilijk gehad

Liverpool vs Wolves: wedstrijdfeiten

Sinds zijn Premier League-debuut op 22 januari heeft Pablo Sarabia meer kansen gecreëerd (7), meer schoten op doel (3) en meer passes in het strafschopgebied (29) dan welke andere Wolves-speler dan ook. Hij scoorde zijn eerste doelpunt voor de club in hun 1-1 gelijkspel bij Fulham, de laatste keer dat hij uit was.

Mohamed Salah – die scoorde in zijn laatste twee thuiswedstrijden tegen Wolves – heeft 126 Premier League-doelpunten gescoord voor Liverpool en is slechts twee doelpunten verwijderd van Robbie Fowler (128) om de topscorer van The Reds in de competitie te worden.

Craig Dawson (bij zijn clubdebuut) en Rúben Neves scoorden voor Wolves in hun overwinning op Liverpool in de omgekeerde wedstrijd. De laatste Wolves-speler die in hetzelfde seizoen thuis- en uitdoelpunten scoorde tegen de Reds, was John Richards in 1972-73.

Liverpool is de enige ploeg die dit seizoen nog een doelpunt van buiten de zestien incasseert in de Premier League; vorig seizoen kregen de Reds 27% van hun doelpunten op afstand tegen (7/26).

In hun eerste 15 Premier League-wedstrijden dit seizoen scoorden Wolves gemiddeld 0,5 doelpunten per wedstrijd, 1,6 tegendoelpunten per wedstrijd en 0,7 punten per wedstrijd. In hun negen wedstrijden onder Julen Lopetegui scoorden ze gemiddeld 1,1 doelpunten, 1 tegendoelpunt en 1,6 punten.

Liverpool heeft voor het eerst dit seizoen drie keer op rij de nul gehouden in de Premier League, de laatste keer tussen februari en april 2022 (5). The Reds kregen slechts vijf schoten op doel tegen in deze drie wedstrijden, waarvan vier tegen Newcastle.

Liverpool heeft in vier van de laatste zes competitieduels niet gescoord, nadat het er in slechts drie van de vorige 65 niet in slaagde het net te vinden. Sterker nog, ze hebben tot nu toe in vier competitieduels in 2023 niet gescoord, twee keer zoveel als in heel 2022.

Wolves scoorden evenveel doelpunten in hun 3-0 overwinning op Liverpool vorige maand als in hun voorgaande 11 competitiewedstrijden tegen hen samen. Ze hebben echter niet meer dan één keer gescoord in hun laatste 17 competitiebezoeken aan Anfield (5 doelpunten in totaal) sinds een 2-4 nederlaag in september 1972.

De 3-0 overwinning van Wolves in de omgekeerde wedstrijd maakte een einde aan een reeks verliezen van 11 wedstrijden tegen Liverpool in de Premier League. Ze willen voor het eerst sinds 1950-51 de competitiedubbel over de Reds voltooien.

Liverpool heeft 18 van hun laatste 20 thuiswedstrijden tegen Wolves gewonnen, met uitzondering van 1-0 nederlagen in januari 1984 en december 2010.