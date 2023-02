Xiaomi kijkt naar een vervolg op de Redmi A1 van vorig jaar met de toepasselijke naam Redmi A2. Het aankomende budgetapparaat kreeg zijn officiële afbeeldingen en gedetailleerde specificaties gedeeld voorafgaand aan de officiële aankondiging door WinFuture.









Redmi A2 in zwarte en blauwe kleuren

Redmi A2 brengt een in wezen ongewijzigd ontwerp ten opzichte van zijn voorganger met een inkeping in het water en een opstelling met twee camera’s op de achterkant. Het nieuwe onderdeel is de chipset – naar verluidt wordt de telefoon gelanceerd met de nieuwe Helio G36-chipset van MediaTek. De rest van het specificatieblad is overgenomen van de Redmi A1.













Redmi A2 in zijn drie officiële kleuren

Je kunt een 6,52-inch IPS LCD met HD+ resolutie, 2GB RAM en 32GB opslag verwachten die uitbreidbaar zou moeten zijn. De achterkant zou een 8 MP hoofdcamera en een niet-gespecificeerde secundaire AI-module moeten bevatten. De softwarekant wordt gedekt door Android 13 (Go-editie), terwijl de batterij 5.000 mAh zou moeten hebben met 10 W oplaadondersteuning via de gedateerde microUSB-poort.

Redmi A2 zal naar verwachting over een paar weken gelanceerd worden voor €97. Het zal verkrijgbaar zijn in de kleuren zwart, blauw en groen

Bron (In het Duits)