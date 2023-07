Die Xiaomi-Submarke Redmi brachte letzten Monat das Redmi 12 4G mit dem Helio G88 SoC an der Spitze auf den Markt, und das Unternehmen wird voraussichtlich bald eine 5G-Version veröffentlichen. Während Xiaomi noch nichts über das Redmi 12 5G preisgegeben hat, ist auf Geekbench ein Gerät mit dem Modellcode 23076RN4BI aufgetaucht, bei dem es sich vermutlich um das Redmi 12 5G handelt, mit seinen wichtigsten Spezifikationen.

Das Xiaomi 23076RN4BI läuft mit Android 13 und hat wahrscheinlich den Snapdragon 4 Gen 2 SoC an der Spitze. Es verfügt über 8 GB RAM an Bord, es könnten jedoch weitere Speicheroptionen verfügbar sein, die noch bestätigt werden müssen.

Der Xiaomi 23076RN4BI erschien auch in der BIS-Datenbank und bestätigte seine Markteinführung in Indien. Xiaomi wird das Redmi 12 am 1. August in Indien auf den Markt bringen, es ist jedoch unklar, ob es sich um das 4G-Modell oder die 5G-Version handelt.

Die von der chinesischen Marke geteilten Teaser deuten auf die 4G-Variante hin, da das Design des Telefons ähnlich ist und über eine 50-MP-Hauptkamera verfügt. Wenn es sich jedoch um das 5G-Modell handelt, wird es interessant sein zu sehen, ob der Chipsatz der einzige Unterscheidungsfaktor zwischen den beiden Versionen sein wird oder ob es weitere Unterschiede geben wird.









Redmi 12 4G

Es besteht auch die Möglichkeit, dass es sich beim Redmi 12 5G um eine Version des Redmi Note 12R handelt, bei dem es sich um ein Redmi 12 4G mit dem Snapdragon 4 Gen 2 SoC, 5-MP-Selfie-Shooter und ohne Ultrawide-Kamera handelt. Den detaillierten Vergleich der technischen Daten des Redmi 12 4G und des Redmi Note 12R finden Sie hier.

Sie können hier auch den ausführlichen Testbericht zum Redmi 12 4G lesen, um mehr darüber zu erfahren, oder sich den unten verlinkten Videotest ansehen.

Quelle | Über