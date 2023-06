BlackCat, eine Ransomware-Gruppe, sagt, dass sie hinter dem Phishing-Angriff auf Reddit im Februar steckt, wie zuvor von berichtet wurde Piepender Computer. In einem Beitrag Wie der Forscher Dominic Alvieri teilte, behauptet BlackCat, 80 GB Daten von Reddit gestohlen zu haben, und droht mit der Veröffentlichung dieser Daten, wenn den Forderungen nicht nachgekommen wird. Die Gruppe will eine Auszahlung von 4,5 Millionen US-Dollar als Gegenleistung für die Daten und fordert außerdem, dass Reddit seine geplanten API-Preisänderungen zurücknimmt, die letzte Woche zu Protesten von Benutzern und Moderatoren geführt haben.

Die neuen Forderungen von BlackCat in Bezug auf API-Preisänderungen sind das Ergebnis eines umstrittenen Hin und Her zwischen der Führung von Reddit und einigen seiner engagiertesten Benutzer. Nachdem Reddit angekündigt hatte, dass es damit beginnen würde, Entwicklern von Drittanbieter-Apps Gebühren in Rechnung zu stellen – möglicherweise in der Größenordnung von Millionen Dollar pro Jahr –, wurden viele Top-Subreddits als Reaktion darauf geschlossen, neue Beiträge wurden eingeschränkt und der öffentliche Zugang gesperrt. Im Interview mit Der Rand, Steve Huffman, CEO von Reddit, sagte, die Plattform sei „nie dafür konzipiert“, Apps von Drittanbietern zu unterstützen, und das Unternehmen werde von seinen vorgeschlagenen Änderungen nicht zurücktreten.