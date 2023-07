Viele Communities auf Reddit haben die Bezeichnung NSFW (Not Safe For Work) in irgendeiner Form verwendet, um gegen die neue API-Preisgestaltung von Reddit zu protestieren, die Apps wie Apollo und Rif is fun für Reddit zum Herunterfahren zwang, sowie gegen ein aktuelles Verhaltensmuster gegenüber Reddit unbezahlte ehrenamtliche Moderatoren, die sie als „bedrohlich“ empfinden. Subreddits, darunter r/PICS und r/military, hatten den NSFW-Wechsel vorgenommen und dabei auf Formulierungen von Reddit-Websites verwiesen, um den Wechsel zu rechtfertigen.

Die Moderatoren der r/military-Community sagten, sie hätten ihre Bezeichnung auf NSFW geändert, weil „militärische Inhalte die Chance haben, gewalttätige Inhalte zu sein“ und argumentierten, dass „dieser Subreddit bereits NSFW hätte heißen sollen, aber wir hatten bis vor Kurzem nie daran gedacht, ihn zu ändern.“ “, heißt es in einem öffentlichen Beitrag vom Donnerstag.

Mods befürchten, dass eine Entfernung ihre Communities gefährden könnte

Reddit hat jedoch Nachrichten an die Mods dieser Subreddits gesendet, in denen es heißt, dass sie ihre NSFW-Kennzeichnung „sofort korrigieren“ müssen, und behauptet, dass jede Community „in der Vergangenheit weder als NSFW betrachtet wurde noch gemäß unseren aktuellen Richtlinien dies tun würde“. Wenn die Benennung nicht korrigiert wird, werden alle an dieser Entscheidung beteiligten Moderatoren entfernt. Für diese Mods können „zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden“, beispielsweise der Verlust der Fähigkeit, künftigen Moderatorenteams beizutreten.

Der Wechsel zu NSFW führt zu einer Altersgrenze und bedeutet, dass der Subreddit nicht für Werbung geeignet ist, was zu Spannungen bei den Nutzern führt und möglicherweise die Fähigkeit von Reddit, den Kanal zu monetarisieren, beeinträchtigt.

Am Donnerstagabend hatte r/PICS zusammen mit r/military die NSFW-Bezeichnung aufgegeben.

In einer E-Mail an Der Rand, sagte ein Moderator des Militär-Subreddits, dass die Mods beschlossen hätten, die NSFW-Bezeichnung rückgängig zu machen, weil die Community eine hilfreiche Ressource für Veteranen sei, die sich in psychischen Krisen befinden. Der Mod sagte, dass die Entfernung des Teams durch Reddit die Community gefährden könnte.

Reddit antwortete nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar. In einer früheren Geschichte sagte Sprecher Tim Rathschmidt, dass „die fälschliche Markierung einer Community durch Moderatoren als NSFW einen Verstoß sowohl gegen unsere Inhaltsrichtlinie als auch gegen den Verhaltenskodex für Moderatoren darstellt.“

Hier ist die Nachricht von Reddit, wie sie von den r/PICS-Moderatoren geteilt wurde:

Dies ist eine letzte Warnung für die unzutreffende Kennzeichnung Ihrer Community als NSFW, was einen Verstoß gegen Regel 2 des Mod-Verhaltenskodex darstellt. Ihr Subreddit galt in der Vergangenheit nicht als NSFW und würde dies auch im Rahmen unserer aktuellen Richtlinien nicht tun. Bitte korrigieren Sie umgehend die NSFW-Kennzeichnung in Ihrem Subreddit. Wenn Sie dies nicht tun, werden bis Ende dieser Woche Maßnahmen in Ihrem Moderatorenteam ergriffen. Das bedeutet, dass an dieser Aktivität beteiligte Moderatoren aus diesem Mod-Team entfernt werden. Moderatoren können auch zusätzlichen Maßnahmen unterworfen sein, z. B. dem Verlust der Möglichkeit, in Zukunft Mod-Teams beizutreten. Und schließlich: Wenn Sie plötzlich damit beginnen, in Ihrer Community Inhalte zu posten oder zu genehmigen, die sexuell eindeutige Inhalte enthalten, um das NSFW-Label zu rechtfertigen, werden wir Moderatoren, die an dieser Aktion teilgenommen haben, sofort entfernen und dauerhaft suspendieren.

Regel 2 im Verhaltenskodex für Moderatoren besagt, dass Moderatoren „angemessene und vernünftige Erwartungen setzen“ sollten. Letzten Monat sagte der Reddit-Administrator-Account ModCodeofConduct, dass es „nicht akzeptabel“ sei, aus Protest von „Safe for Work“ zu „NSFW“ zu wechseln, und einige Communities kehrten zurück, nachdem sie den Druck von Reddit gespürt hatten.

Im Fall von r/PICS konzentrierte man sich nach einer Community-Abstimmung vollständig auf Beiträge über den Komiker John Oliver, und am Montag wechselten die Moderatoren zu NSFW, weil sie der Meinung waren, dass der Inhalt des Subreddits einen Verstoß gegen eine Reddit-Wiki-Seite darstellte mit dem Titel „Reddit-Inhaltsrichtlinie“. Auf dieser Seite wird NSFW wie folgt definiert: „Inhalte, die Nacktheit, Pornografie oder Obszönitäten enthalten und bei denen ein vernünftiger Betrachter möglicherweise nicht gesehen werden möchte, dass sie in einem öffentlichen oder formellen Umfeld wie am Arbeitsplatz darauf zugreifen, sollten als NSFW gekennzeichnet werden.“

Allerdings sind in Screenshots Nachrichten zwischen r/PICS und Reddit zu sehen Der RandReddit sagte, dass die Wiki-Seite veraltet sei (die letzte Änderung erfolgte vor vier Jahren) und verwies auf eine andere Seite mit dem Titel „Reddit Content Policy“, die keine Regeln für NSFW definiert. Regel 6 kommt vielleicht am nächsten: „Stellen Sie sicher, dass Menschen auf Reddit vorhersehbare Erfahrungen machen, indem Sie Inhalte und Communities ordnungsgemäß kennzeichnen, insbesondere Inhalte, die anschaulich, sexuell explizit oder anstößig sind.“

Auf r/PICS besagen die Regeln ausdrücklich, dass „keine explizite Pornografie oder Gore“ erlaubt ist, und soweit ich gesehen habe, halten sich Beiträge in der Community an diese Regel. Am Mittwoch argumentierte r/PICS außerdem, dass „die sichtbare Kennzeichnung von r/PICS als NSFW von entscheidender Bedeutung ist, um vernünftige Erwartungen zu wecken.“

„Reddits Aktionen sind auf Augenhöhe mit den dystopischsten Unternehmen, die man in Night City gesehen hat.“