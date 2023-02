De evolutie van mobiele netwerktechnologie heeft ons leven geleidelijk en ingrijpend veranderd. Dergelijke vooruitgang is doorgesijpeld in ons dagelijks leven en heeft de manier veranderd waarop we communiceren, onze vrije tijd besteden en hoe we werken.

Tot het jaar 2010 was de communicatie voornamelijk spraak- en tekstgebaseerd. In de afgelopen 13 jaar hebben we consistente technologische vooruitgang gezien van 4G naar 5G en verder, en we kunnen nu altijd en overal genieten van ultra-high-definition multimedia-inhoud met grote capaciteit.

Mobiele netwerktechnologie heeft het culturele landschap van verbindingen op alle niveaus geherdefinieerd – tussen mensen met mensen, tussen bedrijven en tussen bedrijven en tussen bedrijven.

Software vormt de kern van de evolutie van mobiele netwerken, op weg naar virtualisatie

Bij Samsung hebben we ons gericht op het identificeren van de sleuteltechnologie die de transformatie van het mobiele netwerk zal stimuleren en we denken dat het antwoord software is.

Durfkapitalist Marc Andreessen zei ooit: “software eet de wereld op.” Net als deze beroemde uitdrukking worden wereldwijde industrieën ‘opgegeten’ door software en deze dynamische overgang wordt ‘virtualisatie’ genoemd in de wereld van de netwerkinfrastructuur. Terwijl hardware de basis vormt voor traditionele netwerken, draait het bij virtualisatie allemaal om de verschuiving naar software.

Met virtualisatie kunt u veel hardwarefuncties en -functies omzetten in software, waardoor verschillende services op één hardwareplatform kunnen worden uitgevoerd. Simpel gezegd, het werkt vergelijkbaar met het downloaden en regelmatig bijwerken van een reeks apps op uw smartphone.

vRAN zal de netwerkinfrastructuurwereld opeten

Samsung loopt voorop in de verschuiving naar netwerkvirtualisatie en openheid. We introduceerden het eerste volledig gevirtualiseerde radiotoegangsnetwerk, ook wel bekend als vRAN. Hoewel vRAN momenteel goed is voor slechts 3 procent1 van de wereldwijde RAN-markt is het een baanbrekende technologie die de industrie nauwlettend in de gaten houdt.

Samsung is een voorloper geweest op het innovatieve pad naar vRAN, en bewijst onze uitstekende prestaties en grootschalige commercialiseringsmogelijkheden in de echte wereld, wat leidt tot uitbreiding in belangrijke 5G-markten, waaronder Azië, Europa en Noord-Amerika.

We ondersteunden in 2020 voor het eerst ter wereld de grootste commerciële vRAN met Verizon en hebben sindsdien stabiele en betrouwbare 5G-services geleverd aan miljoenen klanten. We begonnen ook onze samenwerking met DISH Wireless en Vodafone Group, waarbij we onze vRAN-voetafdruk actief uitbreidden naar nieuwe markten, waaronder het VK, Duitsland en daarbuiten.

Met de innovaties die we naar virtualisatie brengen, creëren we de blauwdruk voor netwerken van de volgende generatie. We zijn niet alleen toegewijd aan het bevorderen van onze technologie, maar wat nog belangrijker is, het onboarden en laten groeien van de beste softwaretalenten, wat volgens ons een centrale pijler is voor onze prestaties.

Samsung Networks-chipset: de essentie van onze innovatie en technologische mogelijkheden

De kracht van chipsets straalt niet alleen uit via op hardware gebaseerde netwerken, maar ook in softwaregerichte gevirtualiseerde architecturen. Hoewel de meeste functies en kenmerken worden omgezet in software, zijn er nog steeds integrale delen van het netwerk die hardware blijven. Daarom is de mogelijkheid om geavanceerde functies in een kleine chipset te verpakken een van onze onschatbare troeven.

Ons concurrentievoordeel komt voort uit onze unieke combinatie van expertise in innovatieve softwareoplossingen en ons uitgebreide hardwareportfolio in combinatie met onze 5G-netwerkchipsets.

Samsung is de enige grote netwerkleverancier die de mogelijkheid heeft om 4G- en 5G-netwerkchipsets in eigen beheer te ontwerpen, ontwikkelen en produceren.

Met de toenemende marktvraag naar hogere energie-efficiëntie, evenals ondersteuning voor complexe spectrumbanden en kleinere hardware-voetafdruk, is er een sterkere nadruk komen te liggen op chipsettechnologieën.

Vergeleken met eerdere generaties vermindert onze nieuwste 5G-chipset het energieverbruik van het basisstation met ongeveer 40 procent en de grootte van de antenne met bijna de helft in vergelijking met eerdere producten, en biedt ook ondersteuning voor meerdere spectrumbanden.

Met een sterke basis, gebouwd op meer dan 40 jaar ervaring in netwerktechnologieën, zijn we erin geslaagd om de veranderende marktvraag voor te blijven door een compacte en lichtgewicht radio te introduceren met hoge prestaties en energie-efficiëntie.

Bouwen aan een betere toekomst met energiebesparende technologie

De echte waarde van innovatie ligt niet alleen in het bevorderen van technologie, maar ook in het nastreven van een betere toekomst. Van software tot AI en chipsets, duurzaamheid heeft altijd centraal gestaan ​​in onze productontwikkelingsstrategie. Om onze duurzaamheidsvisie tot leven te brengen, introduceren we dit jaar onze nieuwste energiebesparende functies voor vRAN op MWC.

Zoals de legendarische hockeyspeler Wayne Gretzky ooit zei: “een goede hockeyspeler speelt waar de puck is. Een geweldige hockeyspeler speelt waar de puck zal zijn.

Terwijl we onze spannende reis voortzetten, zal Samsung altijd een stap vooruit denken en anticiperen op de toekomstige behoeften van onze klanten. En als pionier in de mobiele netwerkindustrie zal Samsung deze paradigmaverschuiving voortzetten door de volgende golf van onvoorziene innovatie een vliegende start te geven.

1 Bron: Dell’Oro (3e kwartaal 2022)