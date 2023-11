Red Sox fragen nach Jordan Montgomery; Joey Votto hat Interesse von den Blue Jays aus seiner Heimatstadt

Der Beginn der Nebensaison der Major League Baseball kann nur eines bedeuten: Es ist Zeit, dass die Gerüchteküche ihre Arbeit aufnimmt. Den ganzen Winter über wird CBS Sports die täglichen Gerüchte, Neuigkeiten und Aktionen an einem praktischen Ort sammeln. Nachfolgend finden Sie alle Neuigkeiten vom Dienstag, 7. November.

Red Sox sprechen mit Montgomerys Agenten

Der Brain Trust der Red Sox hat sich mit dem Agenten des Linkshänders Jordan Montgomery getroffen. laut Jon Morosi von MLB Network.

Der 30-jährige Montgomery war letzte Saison zwischen den Cardinals und den Rangers aufgeteilt. Insgesamt ermittelte er einen ERA von 3,20 (138 ERA+) und ein Strikeout-to-Walk-Verhältnis von 3,46. Montgomery hatte auch eine fantastische Nachsaison, kam sechs Mal zum Einsatz und erzielte im Rahmen des Texas World Series-Titellaufs in 31 Innings einen ERA von 2,90.

Montgomery ist einer der besten Free-Agent-Startspieler, die es gibt. Für die Red Sox und andere Interessenten ist es wahrscheinlich ein Bonus, dass er für das Qualifikationsangebot nicht in Frage kam. Mit anderen Worten: Er wird von einem verpflichtenden Team nicht verlangen, auf einen Draft-Pick zu verzichten (und er wird auch nicht die Draft-Pick-Entschädigung der Rangers erhalten).

Indien der Reds ist ein beliebtes Handelsziel

Mehrere Teams haben sich während der jährlichen General Manager Meetings nach Reds-Infielder Jonathan India erkundigt. laut Jon Morosi von MLB Network.

Der 26-jährige Indien gewann den NL Rookie of the Year Award 2021. Er ist ein Karriere-Schlagmann mit .255/.350/.419 (105 OPS+) mit 48 Homeruns und 5,1 Siegen über Ersatz. Die Reds haben eine Reihe anderer junger Infielder, darunter Elly De La Cruz und Noelvi Marte, was ihnen die Möglichkeit gibt, Indien zuzuhören – auch wenn sie nicht unbedingt motiviert sind, ihn zu wechseln.

Der diesjährigen Free-Agent-Ernte mangelt es an guten Infieldern. Daher ist davon auszugehen, dass Indien bis weit in den Winter hinein ein beliebtes Handelsziel bleiben wird.

Feddes Rückkehr?

Der 30-jährige Rechtshänder Erick Fedde verbrachte Teile von sechs weitgehend erfolglosen Spielzeiten bei den Nationals. Allerdings verbrachte Fedde die Saison 2023 damit, auf Koreas Top-Circuit zu spielen, und er hatte große Erfolge. In 180 1/3 Innings für die NC Dinos erzielte Fedde einen Pitch von 2,01 ERA mit 209 Strikeouts gegen 35 Walks, und für seine Leistungen wurde ihm vom KBO der Cy Young Award verliehen.

Wie Jon Heyman berichtet, Fedde zieht jetzt das Interesse von MLB-Teams auf sich, was bedeuten könnte, dass er in die USA zurückgekehrt ist. Fedde wäre kaum der erste Pitcher, der ins Ausland geht, ein höheres Niveau erreicht und dann zurückkommt, um in der MLB größere Erfolge zu erzielen.

Jays interessiert sich für Votto

Die Reds haben kürzlich den Kontakt zum First Baseman Joey Votto abgebrochen, einem der größten Spieler in der Franchise-Geschichte. Es bleibt abzuwarten, ob der 40-jährige Votto in den Ruhestand geht oder sich dafür entscheidet, seine Karriere woanders fortzusetzen. Wenn er sich dazu entschließt, weiterzumachen, könnte der krönende Abschluss seiner großartigen Karriere sein Wechsel zu den Toronto Blue Jays in seiner Heimatstadt. Apropos, auf Teamseite besteht zumindest ein gewisses Interesse:

Der gebürtige Torontoer ist kaum noch eine Kraft im Mittelfeld, aber seine Fähigkeiten auf der Base und sein Schlag auf der linken Seite machen ihn zu einer nützlichen Präsenz im Down-Kader, vorausgesetzt, er kann gesund bleiben. Was die letzten Runden angeht, wäre dies sowohl für den Spieler als auch für den Verein passend.