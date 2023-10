Die kriselnden Eishockey-Cracks der Düsseldorfer EG sorgen für eine große Überraschung in der DEL und gewinnen gegen die Adler Mannheim. Auch die Eisbären Berlin mussten eine Niederlage hinnehmen. Unterdessen feiert Meister Red Bull München endlich einen weiteren Sieg.

Die Eisbären Berlin und die Adler Mannheim sind überraschend im Gleichschritt an die Spitze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geraten – weiter unten hat der deutsche Meister Red Bull München seinen Abstieg gestoppt. Die Eisbären unterlagen dem starken Verfolger Fischtown Pinguins aus Bremerhaven mit 2:4 (2:0, 0:2, 0:2). Doch sie bleiben Tabellenführer, denn die Eagles kassierten überraschend ein 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) gegen die Düsseldorfer EG, die zuvor in der regulären Spielzeit sieglos geblieben war.

München hingegen siegte nach wettbewerbsübergreifend sechs Niederlagen in Folge erneut. Gegen die Augsburger Panther punkteten sie mit 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). Es war der sechste Saisonsieg des Meisters; Den Anfang machte Christopher DeSousa mit einem Doppelschlag (16./24.) nach frühem Rückstand. Die Eisbären liegen mit 27 Zählern weiterhin einen Punkt vor Mannheim; Für beide Mannschaften war es am 13. Spieltag die vierte Saisonniederlage. Dahinter rücken die Verfolger nun näher, für die Fischtown Pinguins (23) war der Sieg im direkten Duell besonders wertvoll. Mit dem Sieg hielten die Münchner (19) zumindest den Kontakt zu den direkten Play-off-Plätzen aufrecht.

Schlusslicht Iserlohn Roosters gewann das erste Spiel nach der Entlassung von Cheftrainer Greg Poss mit 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) nach Elfmeterschießen gegen die Straubing Tigers. Poss musste nach sechs Niederlagen in Folge gehen; Er wurde am Sonntag zunächst durch den bisherigen Co-Trainer Pierre Beaulieu ersetzt.

Manuel Wiederer (7.) und Blaine Byron (17.) trafen im ersten Drittel für die Eisbären, doch danach lief für die Gastgeber nur noch wenig. Colt Adam Conrad (21./41.), Nicholas Jensen (28.) und Jan Urbas (60.) drehten das Spiel. Lediglich Yannick Proske (34.) traf für die in der DEL immer noch vorletzten Adler in Düsseldorf. Zuvor hatten Phil Varone (5.) und Kohen Olischefski (12.) die DEG in Führung gebracht. In der letzten Minute punkteten Philip Gogulla und Olischefski erneut bei leerem Tor