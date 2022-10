„Red Bull“-Gründer Mateschitz ist tot | Aktuelles Europa | DW

„Red Bull“-Gründer Dietrich Mateschitz ist gestorben. Das bestätigte das Unternehmen mit Sitz in Fuschl am See, Österreich. „In diesen Momenten überdeckt die Trauer alle anderen Gefühle. Doch bald wird die Trauer der Dankbarkeit weichen, für das, was er so viele Menschen verändert, bewegt, erreicht und ermöglicht hat. Wir werden ihm respektvoll und liebevoll verbunden bleiben“, sagt in eine E-Mail an die „Red Bull“-Mitarbeiter. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass der Multimilliardär an Krebs erkrankt sei. Er war 78 Jahre alt.

Stier statt Stier

Mateschitz gründete sein Unternehmen 1984 zusammen mit dem Thailänder Chaleo Yoovidhya. Bei einem Besuch in Asien hatte der Österreicher zuvor die anregende Wirkung des Energy-Drinks „Kraetin Daeng“ (Red Bull) kennengelernt. Mit dem Energy-Drink „Red Bull“ wurde er schließlich zum reichsten Mann seines Landes.

2012: Mateschitz im Gespräch mit Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel

Mateschitz investierte einen großen Teil seines Vermögens in den Sport, vor allem in die Formel 1 und in Fußballmannschaften. Dazu kamen Eishockey, Ski Alpin und Extremsport.

Viel Ablehnung

Auch sein Engagement im Fußball stieß auf Kritik. In Österreich übernahm Mateschitz 2005 den Traditionsklub Austria Salzburg und löschte ihn faktisch aus. Dies führte jedoch zum Serienmeister Red Bull Salzburg. In Deutschland wird das seit 2009 mit viel Geld aufgebaute Projekt RB Leipzig von vielen Traditionsfans abgelehnt.

Auch das „Red Bull“-Investment in den Extremsport wurde nicht nur positiv aufgenommen – Sportarten wie das Wingsuit-Fliegen garantierten extreme Aufmerksamkeit, aber auch extreme Gefahr. Mehrere Athleten, die mit Unterstützung von „Red Bull“ ihrem gefährlichen Sport nachgingen, kamen dabei ums Leben.

Mateschitz war auch in den Bereichen Immobilien und Medien aktiv, darunter der firmeneigene Sender „Servus TV“. Dies gebe auch Verschwörungstheoretikern und Querdenkern eine Plattform, hieß es immer wieder. Von Zeit zu Zeit machte Mateschitz Äußerungen, die Kritiker als rechtspopulistisch empfanden. Er vermied öffentliche Auftritte.

Über sein Privatleben ist wenig bekannt. Der unverheiratete Mateschitz hinterlässt seinen 1993 geborenen Sohn Mark.

wa/AR (sid, dpa, afp, rtr)