Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz (78) ist tot

Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist gestorben. Das berichtet „Bild“ und bezieht sich auf eine E-Mail, die an Mitarbeiter von Red Bull verschickt wurde. Dieser wurde am Samstag an alle Mitarbeiter von Red Bull verschickt. Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko bestätigte die Informationen am Samstag in Austin.

Der 78-Jährige war dem Bericht zufolge an Krebs erkrankt und hatte in den vergangenen Monaten stark abgenommen. Nur seine Familie und engste Mitarbeiter wussten, wie schlimm es um Mateschitz stand. Er selbst wollte nicht, dass die Öffentlichkeit davon erfährt.

Dietrich Mateschitz ist tot: Sein Sohn Mark soll sein Erbe werden

Mateschitz hinterlässt seine Lebensgefährtin Marion Feichtner und seinen Sohn Mark, der aus der Beziehung mit „Wings for Life“-Chefin Anita Gerhardter stammt. Der 29-jährige Mark Mateschitz soll laut Red Bull in die Fußstapfen seines Vaters treten. Er war in den vergangenen Jahren auf das Erbe vorbereitet worden.

Mit einem geschätzten Vermögen von rund 27 Milliarden US-Dollar war Mateschitz der reichste Österreicher. Aber er mied die Öffentlichkeit so weit wie möglich. Er war nur bei seinen eigenen Sportveranstaltungen anwesend und ließ sich fotografieren, zum Beispiel beim Großen Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring oder bei Spielen von RB Salzburg oder RB Leipzig.