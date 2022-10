Red Bull gewinnt Konstrukteurs-WM: Alonso hebt ab, Verstappen gewinnt, Vettel trauert

Sebastian Vettel sammelt in Texas überraschend Kilometer an der Spitze, ein Boxenstopp raubt ihm ein Top-Ergebnis. Mick Schumacher hat Pech, während Max Verstappen spät den ersten Saisonsieg von Lewis Hamilton holt. Er stellte einen Formel-1-Rekord auf, der von Vettel und Michael Schumacher aufgestellt wurde.

Teamchef Christian Horner gratulierte mit Tränen in den Augen, Max Verstappen widmete den Triumph seinem Sponsor: „Das war für Dietrich. Ich habe alles gegeben.“ Mit einer weiteren Weltmeisterleistung gewann der Niederländer für Red Bull den Emotions Grand Prix in den USA und sicherte sich einen Tag nach dem Tod von Red-Bull-Gründer Mateschitz auch den Konstrukteurstitel in der Formel 1.

Nach einem verpatzten zweiten Boxenstopp kämpfte sich Verstappen wieder an die Spitze und holte seinen 13. Formel-1-Saisonsieg vor Austin-Rekordsieger Lewis Hamilton im Mercedes und Charles Leclerc im Ferrari. Der zweifache Champion, der von Platz zwei gestartet war, stellte den Rekord von Michael Schumacher (2004) und Sebastian Vettel (2013) ein.

Der Hesse selbst fuhr im Aston Martin lange Zeit gut im Rennen, rutschte aber nach einem ebenfalls misslungenen Reifenwechsel etwas zurück und wurde Achter. Auch Mick Schumacher zeigte im Haas ein langes und mutiges Rennen und fuhr sogar in die Punkteränge. Ein Kontakt mit Nicholas Latifi im Williams kostete weitere Plätze. Er verpasste als 15. die Top Ten deutlich und konnte damit die Forderung seiner Teamchefs nach Punkten für einen neuen Vertrag im viertletzten Rennen dieses Jahres nicht erfüllen.

Vettel kämpft mit den Tränen

An der Spitze traf Verstappen sechs Runden vor Schluss die Entscheidung, als er Hamilton überholte. Der 37-jährige Brite wartet noch immer auf seinen ersten Saisonsieg – mindestens einen feierte er in jedem seiner Karrierejahre in der Motorsport-Königsklasse.

Den Teamtitel kann Red Bull nun in den drei verbleibenden Rennen nicht mehr holen. Seit 2013 wartet der ehemalige Branchenprimus auf den nächsten Triumph in der finanziell wichtigen Konstrukteurswertung, acht Jahre in Folge hieß der Sieger dort Mercedes. An einem von großen Emotionen geprägten Wochenende mit dem Zoff über die Mehrkosten 2021 und den Tod des Firmengründers in Texas war es dann soweit.

Noch bevor es losging, brach Applaus los. Auf den Monitoren zeigten die Organisatoren ein Foto des Österreichers, darunter stand: „Danke Didi“. Mehr als 100.000 Zuschauer ehrten den verstorbenen Mateschitz mit allen Teams und Fahrern, darunter natürlich auch der ehemalige Red-Bull-Erfolgsfahrer Vettel. Der Meister von 2010, 2011, 2012 und 2013 schien mit den Tränen zu kämpfen, während sein ehemaliger und aktueller Red-Bull-Teamchef Christian Horner weniger als 24 Stunden zuvor über die traurige Nachricht zumindest ein wenig schmunzeln konnte.

Das Rennen von Sainz endet in Kurve eins

Bevor es losging, zeigten er und seine Frau Geri – einst Mitglied der Spice Girls – den Rennwagen von Superstar Ed Sheeran Verstappen in der Red-Bull-Loge. Ansonsten ging es wie immer weiter. Horner trug eine Sonnenbrille und wartete, bis Verstappen sein Auto auf dem zweiten Startplatz geparkt hatte. Teamkollege Sergio Perez, der am Ende Vierter wurde, startete nach einer Motorstrafe von Rang neun. Das erklärte Ziel: Nun den Weltmeistertitel in der Konstrukteurswertung für Mateschitz perfekt zu machen.

Und schon nach der ersten Kurve hatte Verstappen die idealen Voraussetzungen dafür geschaffen. Dank eines hervorragenden Starts schob er sich auf der mächtigen Bergaufpassage an Pole-Mann Carlos Sainz im Ferrari vorbei. Der Spanier nahm dann langsam die Linkskurve, zog etwas nach innen und wurde dann von Hamilton leicht von hinten geschoben. Das Problem: Auf der Innenseite kollidierte Hamiltons Mercedes-Kollege mit Sainz, für den das Rennen beendet war.

Ein Wasserleck am Ferrari nach der Kollision, für das Russell fünf Sekunden Zeit bekam. Denn auch im zweiten Red Bull gehörte Perez in der ersten Phase des Rennens nach Startplatz neun zu den Gewinnern, und hinter Verstappen, Hamilton und Russell steuerte – ohne die fünf Zusatzsekunden – alles auf den nächsten Titeltriumph von Red Bull zu . Charles Leclerc musste nach einer Zehnplatz-Strafe von Platz zwölf starten, der Monegasse tat sich schwer, war nach dem Ausscheiden von Sainz aber auf sich allein gestellt.

Alonso hebt beim Crash ab – und fährt weiter

Ganz vorne war Verstappen nur vom Wind betroffen, aber er kontrollierte das Rennen und war entschlossen, seinen Sponsor Mateschitz stolz zu machen. „Ohne ihn würde ich jetzt nicht hier sitzen“, betonte er vor dem Rennen.

Valtteri Bottas sorgte dann für neue Spannung, als er mit dem Alfa Romeo im Kiesbett landete und eine Safety-Car-Phase auslöste. Vettel, der sich nach einem guten Start von Platz zehn nach vorne gekämpft hatte, nutzte die Gelegenheit. Ebenso Schumacher, der nach einer verpatzten Qualifikation (19.) aufgrund der Strafen für Konkurrenten von Platz 16 starten konnte. Kaum war das Safety Car wieder eingefahren, sorgte Fernando Alonso für einen Schock, als er mit seinem Alpine mit hoher Geschwindigkeit in den Aston Martin von Lance Stroll krachte.

Das Auto des Spaniers startete vorne und fuhr nur auf den Hinterreifen weiter. Strolls Auto prallte gegen die Barriere und wurde ziemlich zerstört. Das Safety Car musste erneut eingesetzt werden, die Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Alonso konnte sogar weitermachen. Verstappen verteidigte erneut gekonnt seine Führung gegen Hamilton, als das Safety-Car zurück in die Box fuhr. Doch dann bremste ein schlechter Reifenwechsel den Niederländer aus. „Gut, gut“, funkte er zynisch an die Box. Er war hinter Hamilton und Leclerc zurückgefallen. Letztendlich konnte ihn das nicht aufhalten.