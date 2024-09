Recycling: Kupferhersteller Aurubis eröffnet neue Recyclinganlage

Der Hamburger Kupferproduzent Aurubis hat Vereinigte Staaten hat eine neue Recyclinganlage eröffnet. Rund 740 Millionen Euro investierte Aurubis den Angaben zufolge in die neue Anlage in Augusta (Georgia), in der unter anderem Leiterplatten und Kupferkabel verarbeitet werden sollen. Weil die Industrieanlage neben Kupfer auch andere Metalle produzieren wird, spricht Aurubis von einer Multimetallanlage. Mehr als 230 Mitarbeiter werden künftig am Standort arbeiten. Pro Jahr sollen bis zu 180.000 Tonnen Material verarbeitet werden.

Aurubis konzentriert sich zunehmend auf die Kupferproduktion und die anderen Metalle im Angebot des Unternehmens. In diesem Monat gab der Konzern bekannt, ein Walzwerk in den USA verkauft zu haben. Teile der sogenannten Flachwalzsparte verkauft Aurubis bereits 2022.

Aurubis hat sich zum Ziel gesetzt, die Recyclingquote bei Kupferkathoden bis 2030 auf durchschnittlich 50 Prozent zu steigern. Kupferkathoden sind das Ausgangsmaterial für die Weiterverarbeitung.

