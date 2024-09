Gezien het feit dat de batterijrecyclingfaciliteit in Gera waarschijnlijker zal worden gebruikt. Die Burgerinitiatief Gera-Cretzschwitz was in zijn eigen open brief aan de Oberbürgermeister der Ostthüringer Stadt aanwezig voor dit antwoord. Reageer alstublieft op de opmerkingen over de opening van de hulpdiensten op 6 november vanwege het Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.

Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt); Wahl in Thüringen :

55 Prozent der Thüringer heeft een bislang in Wahllokalen abgestimmt

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Kunststof mul :

De Amerikaanse federale staat verklaart Ölkonzern-wegen Plastikverschmutzung

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Ende Gelände :

Activisten nemen LNG-Baustelle in Brunsbüttel in beslag



Snel 7.800 Einwande gegen das Project

Het initiatief is gebaseerd op andere milieubelangen op het gebied van milieubescherming zonder verder onderzoek en een risico dat aan de batterij is verbonden. Het Landesamt als Genehmigungsbehörde zal de Erörterungstermin Anfang November sterven erhobenen Einwände. Ein zunächst voor het einde van mijn leven wordt geannuleerd.

Nadat het landesamt de eerste keer april had gewonnen, behaalde het een bedrag van 7.800 een project in het gewerdossierort Gera-Cretzschwitz, dat snel 6.200 Unterschriften heeft opgeleverd. Deze zijn altijd zichtbaar en waargenomen, dit is wat. De erkenning van de Erorterungstermin würden in Genehmigungsverfahren voor de Vorhaben berücksichtigt, hier is wat.

Recyclingpark brengt miljoeneninvesteringen met zich mee

In dit aangeplante Recycling Park waren alte batterijen, kleinere en getrocknet. Daarna werden de materialen omgezet in mechanische componenten, die vervolgens werden gebruikt voor de nieuwe batterijen. Een joint venture tussen de Koreaanse bedrijven Sungeel en Samsung C&T zal 45 miljoen euro blijven investeren en 100 banen verwerven.

© dpa-infocom, dpa:240929-930-246804/1