Binnenlandse bedrijven hebben hun kapitaaluitgaven verhoogd om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit

Rusland heeft de aan Oekraïne gerelateerde westerse sancties doorstaan ​​door investeringen in de binnenlandse productie en nieuwe aanvoerroutes te stimuleren, meldde Bloomberg woensdag op basis van statistieken en analisten.

Volgens het rapport stegen de kapitaaluitgaven vorig jaar met 6%, terwijl veel economen verwachtten dat ze kort na het uitbreken van het Oekraïne-conflict met maar liefst 20% zouden dalen.

De Bank of Russia zei in een recent rapport dat de meeste Russische bedrijven hun investeringen in 2022 hebben verhoogd of op hetzelfde niveau hebben gehouden als in het voorgaande jaar. Als gevolg hiervan kromp de productie met slechts 2%, veel lager dan economen hadden voorspeld toen de laatste sancties voor het eerst werden ingevoerd.

Door de beperkingen is Rusland afgesneden van veel invoer, en Russische bedrijven werden gedwongen om ofwel hun uitgaven te verhogen om nu niet-beschikbare buitenlandse apparatuur en software te vervangen, ofwel te investeren in het opzetten van nieuwe routes om leveringen van alternatieve markten veilig te stellen. Volgens de Federal Statistics Service (Rosstat) verhoogden vier van de vijf van de meest kapitaalintensieve sectoren van de Russische economie de investeringsuitgaven, waaronder transport, mijnbouw, onroerend goed en wetenschap en technologie.

Een van de grootste staalproducenten van het land, Severstal, verschoof investeringen van projecten die het risico liepen te worden verstoord als gevolg van sancties, en investeert momenteel in in eigen land geproduceerde informatietechnologie voor de metaalindustrie. Ook grote banken, zoals Sber en VTB, investeren om buitenlandse software te vervangen. Vorige maand kwamen berichten naar voren dat de geldschieters van plan zijn om stickers met NFC-chips (Near-Field Communication) uit te geven ter vervanging van buitenlandse contactloze betalingsdiensten, zoals Apple Pay en Google Pay, die niet langer werken in Rusland.

Het investeringsvolume in commercieel onroerend goed bereikte vorig jaar een historisch hoogtepunt van 487,2 miljard roebel ($ 6,8 miljard), 21% hoger dan in 2021, volgens een onderzoek van vastgoedbedrijf NF Group.









“Het investeringsvolume was recordbrekend met een minimaal aandeel buitenlands kapitaal. Russische investeerders worden eigenaar van de overgrote meerderheid van eersteklas eigendommen in verschillende segmenten en deze trend zal zich waarschijnlijk voortzetten totdat de vertrekkende bedrijven al hun activa hebben verkocht’, zei de makelaar.

Gas- en olieproducenten verhoogden ondertussen ook de uitgaven voor transportinfrastructuur of om een ​​heroriëntatie van de export vanuit het Westen te financieren.

“Deze trend zou de investeringen in vaste activa de komende jaren moeten ondersteunen,‘, vertelde Tatiana Orlova van Oxford Economics aan Bloomberg.

Veel bedrijven profiteerden ook van overheidssubsidies en programma’s ter ondersteuning van importvervanging. Volgens Rosstat behoorde de staatsfinanciering met ongeveer 17,8% tot de grootste bronnen van kapitaaluitgaven.

“Moeilijke tijden zullen voorbijgaan, terwijl projecten zullen blijven – ze zijn van lange duur, dus we stoppen niets, “vertelde Sergey Yanchukov, hoofd van de Mangazeya-groep, een gediversifieerd bedrijf met als hoofdactiviteiten goudwinning, constructie en ontwikkeling, aan het nieuwscentrum. Hij merkte op dat het bedrijf het ziet “nodig om vooruit te komen” en investeer voor de toekomst.

