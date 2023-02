Agenten van de Amerikaanse Transportation Security Administration namen in 2022 elke dag ongeveer 18 wapens in beslag

Een recordaantal van 6.542 wapens werd vorig jaar in beslag genomen door agenten van de Transportation Security Administration (TSA) bij veiligheidscontroles op luchthavens in de Verenigde Staten. Het aantal onderschepte vuurwapens op Amerikaanse luchthavens is sinds 2010 elk jaar gestegen, met uitzondering van het door een pandemie onderbroken 2020.

“Wat we zien in onze controleposten weerspiegelt echt wat we zien in de samenleving, en in de samenleving dragen tegenwoordig meer mensen vuurwapens”, TSA-beheerder David Pekoske vertelde Associated Press (AP).

Hoewel kwaadwillende bedoelingen in sommige gevallen niet kunnen worden uitgesloten, blijkt uit analyse van de golf van inbeslagnames van wapens dat de persoon in de meeste gevallen simpelweg vergat dat hij of zij een vuurwapen bij zich had of in zijn bagage zat toen hij werd gesignaleerd door de beveiliging.

"Het is hoe dan ook storend", vertelde de gepensioneerde TSA-agent Keith Jeffries aan AP, eraan toevoegend dat de ontdekking van een pistool op een röntgenapparaat andere passagiers enorm kan vertragen terwijl het probleem wordt opgelost. "Het is een gevaarlijk, verboden item en, laten we eerlijk zijn, je moet weten waar je wapen is, omdat je hardop schreeuwt."









De mogelijke actie die wordt ondernomen tegen een persoon die probeert een wapen langs de beveiliging van de luchthaven te dragen, of ze nu weten dat het in hun bezit is of niet, varieert afhankelijk van de nationale of lokale wetgeving. Sommigen kunnen worden gearresteerd en hun wapen wordt in beslag genomen, terwijl anderen een wapen mogen doorgeven aan een metgezel die hen niet vergezelt op de vlucht.

De meeste vuurwapens die vorig jaar op Amerikaanse luchthavens werden ontdekt, werden gevonden in staten met mildere wapenwetten. Drie luchthavens in zowel Texas als Florida waren goed voor zes van de tien luchthavens waar vorig jaar de meeste vuurwapens werden onderschept.

Uit een recente studie van de Universiteit van Chicago blijkt dat 46% van de Amerikaanse huishoudens minstens één wapen bezit. Het aantal vuurwapens in de Verenigde Staten wordt momenteel geschat op ongeveer 466 miljoen.

TSA Federal Security Director Arden Hudson waarschuwde Amerikanen dat als ze met een wapen gaan reizen, het in een ingecheckte tas moet zitten en ze moeten er zeker van zijn “precies wat de wapenwetten zijn aan elke kant van uw reis.”