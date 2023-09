Southwest Prairie Conference West

Oswego (4-0, 0-0) bei Plainfield North (1-3, 0-0)

Wann: Freitag, 19 Uhr

Letztes Matchup: Plainfield North 31, Oswego 3 (2022)

Über die Panther: Oswego liegt in der Southwest Prairie Conference normalerweise an der Spitze oder zumindest nahe der Spitze. Außerhalb des Oswego-Lagers schwankte der Glaube, ob dies nach einer 3:6-Saison im Jahr 2022 immer noch der Fall war, aber die Panthers wollen eindeutig den Aufschwung auf das frühere Niveau zurückbringen, da sie in vier Spielen dominant waren und ihre Gegner insgesamt um 147 Punkte übertrafen -17. Oswego hat Spielmacher auf beiden Seiten des Balls: Taiden Thomas, Carson Cooney und Mikey Claycombe in der Verteidigung sowie Jeremiah Cain, Dylan King und Noah Vera in der Offensive.

Über Plainfield North: Plainfield North hat die Defensive bekommen, die es in den ersten vier Wochen der Saison erwartet. Die Tigers erlauben weniger als 10 Punkte pro Spiel, eine Zahl, mit der fast jedes Team zufrieden wäre. Das Problem ist, dass alles, was sie in der Offensive versucht haben, einfach nicht funktioniert hat. Die Tigers hatten drei ihrer vier Spiele mit 10 Punkten, darunter eine Niederlage in Woche 4 gegen Joliet West, wo der einzige Touchdown von WR Omar Coleman erzielt wurde, einem Spieler, den die Tigers eindeutig gerne öfter an den Ball bekommen würden.

FND-Auswahl: Oswego

Minooka (3-1, 0-0) bei Oswego East (2-2, 0-0)

Wann: Freitag, 19 Uhr

Letztes Matchup: Minooka 16, Oswego East 13 (2022)

Über die Indianer: Minookas Leistung von sechs Punkten in Woche 2 sieht langsam nach einem Schluckauf aus. Die Indians haben in ihren anderen drei Spielen 163 Punkte erzielt und diese souverän gewonnen. RB Joey Partridge erzielte drei von Minookas sechs Rushing-Touchdowns bei einem Sieg in Woche 4 gegen Romeoville, wo die Indians mehr als 400 Yards Angriffsspiel hatten. Obwohl der SPC West größere Herausforderungen bereithält, sind die Indians zu Recht auf beiden Seiten des Balls zuversichtlich. Selbst bei der Niederlage ließ Minooka nur 10 Punkte zu, und die erfahrene und talentierte Gruppe von Verteidigern kann die Gegner in Schach halten.

Über die Wölfe: Die letzten beiden Wochen der Crossover-Spiele haben Oswego East neues Leben eingehaucht, da es nach zwei Niederlagen zu Beginn der Saison wieder auf die .500-Marke geklettert ist. Sophomore QB Niko Villacci machte stetige Fortschritte und warf beim 41:3-Sieg über Plainfield South letzte Woche 147 Yards und drei Touchdowns mit einem schnellen Touchdown. Armon Holmes warf auch einen Touchdown gegen Andre Cobige Jr. und Christian Martyn erzielte einen Punktestand.

FND-Auswahl: Minooka

Yorkville (2-2, 0-0) bei West Aurora (4-0, 0-0)

Wann: Freitag, 19 Uhr

Letztes Matchup: Yorkville 10, West Aurora 0 (2022)

Über die Füchse: Nach zwei Niederlagen in Folge kam Yorkville letzte Woche mit einem 28:0-Sieg über Plainfield Central wieder auf die Spur. Michael Dopart warf zwei TD-Pässe auf Dom Coronado. Ryan Wulff lief 93 Yards und Josh Gettemy 87 Yards und führte damit die 208-Yards-Leistung der Foxes am Boden an. Die Foxes hatten einige enge Beziehungen zu West Aurora, seit die beiden Schulen der Southwest Prairie Conference beigetreten sind. Luke Zooks Auswahl sechs unterstreicht den 10:0-Sieg der Foxes im letzten Jahr.

Über die Blackhawks: Die letzte erfolgreiche Saison von West Aurora fand 2018 statt, ein Jahr bevor das Programm der SPC beitrat. Die Blackhawks kehren in der nächsten Saison in die Upstate Eight zurück – und haben in der Zwischenzeit einen schnellen Start in Nichtkonferenzspiele hingelegt, zum ersten Mal seit 2017 mit 4:0. Der bisherige Spielplan von West Aurora ist ein wenig verdächtig – Teams mit ein kombinierter Rekord von 3-13. Die Blackhawks werden in der SPC West mehr über sich selbst erfahren, einer Liga, in der sie seit ihrem Beitritt eine Bilanz von 0:20 aufgestellt haben. Der Zwei-Sport-Star Terrence Smith, ein 1,90 Meter großer Junior-Receiver, ist der Mann, den man im Auge behalten sollte.

FND-Auswahl: Yorkville

Kishwaukee River/Interstate 8 Blau

Johnsburg (2-2, 0-2) bei Sandwich (3-1, 1-1)

Wann: Freitag, 19 Uhr

Letztes Matchup: Johnsburg 35, Sandwich 0 (2021)

Über die Skyhawks: Johnsburg verlor letzte Woche mit 25:18 gegen Marengo. RB Brett Centnarowicz hatte letzte Woche 79 Yards und einen Touchdown. QB AJ Bravieri stürmte für 57 Yards und zwei Touchdowns. Die Skyhawks starteten mit 2:0-Siegen über Woodstock North und Reed-Custer, erzielten in den letzten beiden Spielen jedoch nur 18 Punkte.

Über die Indianer: Nach einem 3:0-Start musste Sandwich letzte Woche eine 49:7-Niederlage gegen Richmond-Burton hinnehmen. RB Simeion Harris führt die Indians mit 617 Rushing Yards und fünf Touchdowns an. Er hatte 10 Läufe für 99 Yards gegen RB. Die RBs Nick Michalek (350) und Parker Anderson (207) sind die anderen Top-Läufer. Sandwich hatte letztes Jahr wegen der geringen Teilnehmerzahl kein Team, hat aber einen guten Start hingelegt und versucht zum ersten Mal seit 2013, die Playoffs zu erreichen. Das könnte ein entscheidendes Spiel werden.

FND-Auswahl: Sandwich

Richmond-Burton (4:0, 2:0) bei Plano (2:2, 0:1)

Wann: Freitag, 19:30 Uhr

Letztes Matchup: Richmond-Burton 49, Plano 6 (2022)

Über die Raketen: RB besiegte Sandwich letzte Woche mit 49:7 und holte sich damit den 27. KRC- oder KRC/I-8 Blue-Sieg in Folge. … RB ist Nr. 4 in der Umfrage zur Klasse 4A. … FB Braxtin Nellessen führt das Team im Rushing mit 493 Yards an und hat acht Touchdowns. … Die Rockets bekommen ihre großen Spielzüge von RB Jack Martens (218 Yards, 16,8 Yards Durchschnitt, vier Touchdowns) und WR Max Loveall (10 Fänge, 20 Yards, drei Touchdowns). … Die Rockets stehen unter Mike Noll, der in seiner sechsten Saison bei RB ist, bei 58:5.

Über die Reaper: Plano hat bei La Salle-Peru eine harte 20:15-Niederlage hinnehmen müssen, in einem Spiel, das in der letzten Minute durch einen langen TD-Pass entschieden wurde. RB Waleed Johnson führt die Reapers mit 587 Rushing Yards und fünf Touchdowns an. Er hat außerdem die besten sieben Empfänge für 137 Yards und zwei Touchdowns im Team. Als nächstes folgt RB Andrew Cox mit 239 Rushing Yards. Sowohl Johnson als auch Cox hatten letzte Woche in der Defensive hervorragende Spiele gegen LP. Cox hatte 10 Tackles, zwei für den Verlust und zwei Sacks, und lief außerdem 108 Yards. Johnson hatte 15 Tackles, davon drei mit Verlust, und erzwang einen Fumble.

FND-Auswahl: Richmond-Burton

Steve Soucie und Joe Stevenson haben zu diesen Vorschauen beigetragen