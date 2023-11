Rechtszaak tegen Andrew Cuomo: de aanklager die eerder beweerde dat de voormalige gouverneur van New York haar aanklacht had betast

CNN

Een voormalige assistent van de ex-gouverneur van New York, Andrew Cuomo, die eerder beweerde dat Cuomo haar borst had betast, spant een rechtszaak tegen hem aan wegens seksuele intimidatie en misbruik, blijkt uit een dagvaarding die deze week is ingediend.

Brittany Commisso, een van de elf vrouwen wier beweringen over intimidatie werden onderbouwd door een rapport uit augustus 2021 van de procureur-generaal van de staat, spant een aanklacht aan tegen de voormalige gouverneur op grond van de Adult Survivors Act van New York, wegens ‘alomtegenwoordig misbruik’ en ‘voortdurende seksuele intimidatie’. tijdens haar dienstverband als zijn assistent, blijkt uit de dagvaarding die woensdag is ingediend bij het Hooggerechtshof van Albany County.

Zes maanden nadat de wet in mei 2022 was ondertekend, opende de staatswet een jaar lang voor volwassen overlevenden van seksuele misdrijven om hun vermeende misbruikers aan te klagen, zelfs als de verjaringstermijn voor hun claims was verstreken.

Cuomo is een van de vele spraakmakende figuren die zijn aangeklaagd in de uren voordat de wet donderdag om middernacht zou aflopen.

De voormalige gouverneur heeft de beweringen van Commisso herhaaldelijk en heftig ontkend. Zijn advocaat noemde de rechtszaak vrijdag een poging tot ‘cash grab’.

„Mevr. De beweringen van Commisso zijn aantoonbaar onjuist, en daarom heeft de officier van justitie van Albany de zaak twee jaar geleden na een grondig onderzoek afgewezen”, vertelde Cuomo-advocaat Rita Glavin aan CNN in een verklaring. „Mevr. Commisso’s transparante poging om geld te pakken zal mislukken. We kijken ernaar uit om haar in de rechtszaal te zien.”

In de dagvaarding worden Cuomo, de staat New York en een andere voormalige Cuomo-assistent als gedaagden genoemd en wordt schadevergoeding geëist voor de ‘aanzienlijke persoonlijke verwondingen en economische verliezen die de eiser heeft geleden’.

Commisso was een van de vrouwen die sprak met onderzoekers die waren ingehuurd door het kantoor van procureur-generaal Letitia James in New York om beschuldigingen van seksueel wangedrag door de voormalige gouverneur te onderzoeken. Het rapport leidde tot het uiteindelijke aftreden van Cuomo, dat hij op 10 augustus 2021 aankondigde, een week nadat het was vrijgegeven.

Volgens het staatsrapport vertelde Commisso aan de onderzoekers dat Cuomo haar billen vastpakte tijdens knuffels en een foto. Het rapport beschrijft ook een beschuldiging, eerder gerapporteerd door de Albany Times Union, van een incident in het landhuis van de gouverneur waarbij Cuomo naar verluidt onder haar blouse reikte en haar borst vastpakte.

In januari 2022 verwierp een rechtbank van Albany de klacht over gewelddadige aanraking nadat de officier van justitie had geweigerd deze voort te zetten. Nadat het kantoor van de districtssheriff de aanklacht wegens misdrijf tegen Cuomo had ingediend, diende de Albany-officier van justitie David Soares een brief in waarin hij zei dat de aanklacht “onmogelijk was om zonder redelijke twijfel te bewijzen in de strafrechtbank”, ondanks dat hij de Commisso “geloofwaardig” vond.

In de dagvaarding die Commisso deze week heeft ingediend, staat dat het gedrag van de voormalige gouverneur naar verluidt ‚onwelkome seksuele toenaderingen‘ en ’seksuele opmerkingen‘ over haar uiterlijk en persoonlijke leven omvatte. Het beschuldigt Cuomo ook van het toekennen van ‘vernederende en vernederende taken, knuffels en kusjes’, evenals van de incidenten van seksueel wangedrag die in het staatsrapport van 2021 worden beschreven.

Er wordt ook beweerd dat ze het slachtoffer was van ‘objectief onredelijk en beledigend’ gedrag, waarvan ze meende dat ze ‘moest lijden om haar baan te behouden’.

In de dagvaarding wordt beweerd dat Commisso vergelding heeft ondergaan nadat hij Cuomo’s poging tot seksuele handelingen had afgewezen en het gedrag later had gerapporteerd.

Commisso beweert dat ze werd gedegradeerd door de toenmalige luitenant-gouverneur, nu gouverneur, Kathy Hochul, verwijderd uit het frontoffice en overgeplaatst naar de “vernederende taak van het beantwoorden van telefoons” voor het kantoor van Hochul, aldus het document.

Gouverneur Hochul is geen bij naam genoemde gedaagde in de rechtszaak, maar er wordt naar verwezen in de beschrijving van de dagvaarding.

Een woordvoerder van Hochul, Avi Small, vertelde CNN in een verklaring: “De bewering met betrekking tot de toenmalige luitenant-gouverneur Hochul is duidelijk een vergissing, aangezien zij geen controle had over de beslissingen van het personeel van de Uitvoerende Kamer. We kunnen alleen maar aannemen dat deze beschuldiging een fout is bij het opstellen van de dagvaarding.”

De staat New York wordt vermeld als beklaagde en CNN heeft om commentaar gevraagd.

Ondertussen meldde Politico – onder verwijzing naar acht mensen die met hem of zijn binnenste cirkel hebben gesproken – deze week dat Cuomo aan het inschatten was hoe levensvatbaar een potentieel burgemeestersbod zou zijn tegen de achtergrond van een lopend FBI-onderzoek naar burgemeester van New York, Eric Adams. gericht op campagnegeld, gunsten en mogelijke buitenlandse invloed.

Het nieuws over Cuomo’s opnieuw aangewakkerde politieke aspiraties dook op voordat Adams in 1993 werd beschuldigd van aanranding in een gerechtelijk document dat was ingediend onder dezelfde Adult Survivors Act.

Adams heeft de beschuldiging herhaaldelijk en krachtig ontkend en zegt dat hij zich niet kan herinneren de vrouw ooit te hebben ontmoet.

In een verklaring aan CNN zei Commisso: “Het walgt mij dat Andrew Cuomo zelfs overweegt zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt in de nasleep van de vermeende seksuele intimidatie van burgemeester (Eric) Adams, terwijl hij zelf geen verantwoordelijkheid wil aanvaarden of zelfs maar zijn seksuele intimidatie wil erkennen. ik, afgezien van talloze andere slachtoffers, terwijl ik gouverneur van onze staat ben.

Michelle Watson van CNN heeft bijgedragen aan dit rapport.