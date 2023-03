De weduwe van een man die stierf door zelfmoord in de Will County-gevangenis klaagt het Will County Sheriff’s Office en de medische zorgverlener van de gevangenis aan wegens zijn dood.

De rechtszaak werd op 10 maart aangespannen door Katie Vaughan, weduwe van Robert Vaughan, 51, die stierf op 14 maart 2022, in wat destijds volgens het kantoor van de sheriff een schijnbare zelfmoord was.

De dood van Vaughan werd onderzocht door de Will-Grundy Major Crimes Task Force. Ken Kroll, woordvoerder van de taskforce, zei dat de Will County State’s Attorney’s Office de taskforce had verteld dat er geen aanklacht zou worden ingediend met betrekking tot hun onderzoek.

De rechtszaak van Katie Vaughan beweerde dat het kantoor van de sheriff Robert Vaughan, die zelfmoordgedachten en posttraumatische stressstoornis meldde terwijl hij in zijn cel zat, niet in de gaten had gehouden, hem geen veilige omstandigheden in de gevangenis had geboden en niet tussenbeide kwam toen hij stierf door zelfmoord . Haar rechtszaak beweerde ook dat het kantoor van de sheriff hem psychiatrische behandeling had geweigerd.

De rechtszaak van Katie Vaughan beweerde verder dat Wellpath, de medische zorgverlener voor de gevangenis, geen medische en mentale beoordeling van Robert Vaughan had uitgevoerd en hem geen volledige beoordeling van die problemen had laten ondergaan voordat hij in een cel werd geplaatst.

Will County Sheriff’s Office-woordvoerster Kathy Hoffmeyer zei dat het geen commentaar zal geven op lopende rechtszaken.

De rechtszaak beweerde dat Frankfort-politieagenten op 4 maart 2022 reageerden op de woning van Robert Vaughan, toen hij verklaringen aflegde over zelfbeschadiging en suïcidale bedreigingen.

Op 13 maart 2022 werd hij gearresteerd nadat hij was beschuldigd van huiselijk geweld en de politie had meegedeeld dat hij leed aan een posttraumatische stressstoornis, beweerde de rechtszaak.

De rechtszaak zei dat Robert Vaughan “erg emotioneel, vijandig en huilend was toen hij met Frankfort-officieren sprak”.

Op dezelfde dag om 22:42 uur werd Robert Vaughan naar de gevangenis van Will County gebracht, zo beweerde de rechtszaak.

Een verpleegster in de gevangenis slaagde er niet in een intake-evaluatie van Robert Vaughan uit te voeren voordat hij in een cel werd geplaatst, waarvan de lichten uit waren, zo beweerde de rechtszaak. Correctionele agenten keken in de cel, maar het was moeilijk te zien omdat de lichten uit waren, zo beweerde de rechtszaak.

Om 23.48 uur keek een correctionele officier door een raam van de cel, liep weg, keerde onmiddellijk terug, keek weer door het raam en riep om een ​​assistent, aldus de rechtszaak.

De correctionele officier zag dat Robert Vaughan de lakens in zijn cel had gebruikt om zichzelf op te hangen en riep om hulp, aldus de rechtszaak.

Robert Vaughan werd naar het Ascension Saint Joseph Medical Center in Joliet gebracht, waar hij op 14 maart 2022 om 01.32 uur dood werd verklaard, aldus de rechtszaak.