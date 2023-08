Washington

Prominente konservative Rechtswissenschaftler bringen zunehmend das verfassungsrechtliche Argument vor, dass der republikanische Kandidat für 2024, Donald Trump, wegen seiner Maßnahmen zur Aufhebung des Ergebnisses der vorherigen Präsidentschaftswahlen von der Präsidentschaft ausgeschlossen werden sollte.

Die jüngste Salve kam am Samstag in der Zeitschrift The Atlantic von dem liberalen Rechtsprofessor Laurence Tribe und J. Michael Luttig, dem ehemaligen Bundesberufungsrichter und prominenten Konservativen, der nach der Wahl zu einem scharfen Kritiker von Trumps Vorgehen geworden ist.

Nicht alle Juristen sind sich einig – und was die Wissenschaftler vorschlagen, müsste vor Gericht geprüft werden.

Doch die Schriften von Luttig und Tribe fangen ein Gespräch über die Verfassung und den Aufstand von 2021 ein, das sich im Vorfeld der Wahlsaison 2024 wahrscheinlich noch verstärken wird.

Sie und andere stützen ihre Argumente auf eine Lesart eines Teils des 14. Verfassungszusatzes, einer Bestimmung aus der Zeit nach dem Bürgerkrieg, die jeden von künftigen Ämtern ausschließt, der zuvor als vereidigter Beamter „an einem Aufstand oder einer Rebellion beteiligt war … oder (hatte). ) den Feinden der Regierung Hilfe oder Trost spendeten.

Das Paar schreibt: „Nachdem wir lange und intensiv über den Text, die Geschichte und den Zweck der Ausschlussklausel des Vierzehnten Verfassungszusatzes für einen Großteil unserer beruflichen Laufbahn nachgedacht hatten, kamen wir beide vor einigen Jahren zu dem Schluss, dass eine Verurteilung tatsächlich nebensächlich wäre.“ .

„Die Bemühungen des ehemaligen Präsidenten, die Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen, und der daraus resultierende Angriff auf das US-Kapitol stellen ihn direkt in den Geltungsbereich der Disqualifikationsklausel und er ist daher nicht berechtigt, jemals wieder als Präsident zu dienen.“

Tribe erläuterte diese Botschaft am Samstagabend in einem gemeinsamen Interview mit Luttig auf CNN und nannte es „eine monumentale Angelegenheit, die wichtigste Verfassungsfrage unserer Zeit“.

„Bleiben Sie dran. „Das wird eine Saga sein, die bis zur Wahl andauern wird“, sagte Tribe gegenüber Jim Acosta von CNN.

Luttig sagte gegenüber CNN ebenfalls, dass ihre Argumentation in „der tatsächlichen Bedeutung nach dem ursprünglichen Verständnis der Verfassung“ wurzele.

Erst letzte Woche veröffentlichten zwei Mitglieder der Federalist Society, einer juristischen Organisation, die unter konservativen Rechtsdenkern großen Einfluss hat, einen Artikel zur Gesetzesübersicht, in dem sie ein ähnliches Argument vorbringen.

„Unserer Ansicht nach ist der frühere Präsident Donald J. Trump auf der Grundlage der öffentlichen Aufzeichnungen aufgrund seiner Rolle bei dem versuchten Sturz der Wahl 2020 und den Ereignissen, die dazu geführt haben, verfassungsrechtlich von der erneuten Präsidentschaft (oder der Ausübung eines anderen verdeckten Amtes) ausgeschlossen zum Anschlag vom 6. Januar“, schrieben die Rechtsprofessoren William Baude und Michael Stokes Paulsen für die University of Pennsylvania Law Review. „Die Argumente für eine Disqualifikation sind stark.“

In ihrem Schreiben über Trumps Rede von der Ellipse am 6. Januar 2021 vor seinen Anhängern, die daraufhin das Kapitol überrannten, sagten Baude und Paulsen, Trump habe eine „allgemeine und spezifische Botschaft“ übermittelt, dass die Wahl gestohlen wurde, und die Menge aufgefordert, sofort Maßnahmen zu ergreifen um die Machtübertragung zu blockieren, bevor sie stundenlang verstummten, während der Aufstand voranschritt.

„Trumps vorsätzliche Untätigkeit macht seine Rede vom 6. Januar im Nachhinein viel belastender, weil es dadurch noch weniger plausibel wird (falls es jemals plausibel war), dass die Reaktion der Menge ein großer Fehler oder ein Missverständnis war“, schreiben sie.

Die Rechtsprofessoren argumentierten, dass aktuelle und ehemalige Amtsträger, die an der Unterstützung oder Planung der Bemühungen, die Wahl für Trump zu kippen, beteiligt waren, gemäß der Verfassung ebenfalls „streng geprüft“ werden sollten, wenn sie sich um Bewerbungen für künftige öffentliche Ämter bewerben sollten.

Baude und Paulsen stellten außerdem fest, dass Trumps „allgemeines Verhalten ihn von der Kandidatur ausschließt“, unabhängig davon, ob er wegen strafrechtlicher Vorwürfe im Zusammenhang mit der Wahl 2020 verurteilt wurde – mit denen er nun vor einem Gericht des Bundesstaates Georgia und einem Bundesgericht konfrontiert wird – oder ob er in einem größeren zivilrechtlichen Verschwörungsprozess im Zusammenhang mit dem Angriff haftbar gemacht wird.

„Wenn die öffentlichen Aufzeichnungen korrekt sind, ist der Fall noch nicht einmal abgeschlossen. Er hat keinen Anspruch mehr auf das Amt des Präsidenten“, heißt es in dem Artikel zur Gesetzesüberprüfung.

Das Paar befasste sich auch mit den historischen Absichten dieses Abschnitts des 14. Verfassungszusatzes, der es den Konföderierten nach dem Bürgerkrieg untersagte, erneut ein Amt zu bekleiden.

„Seit dem Bürgerkrieg hat es keine so ernsthafte Bedrohung für die Grundlagen der amerikanischen Verfassungsrepublik gegeben“, schrieben Baude und Paulsen über den Angriff auf das Kapitol und Trumps illegitimen Versuch, an der Macht zu bleiben.

Sie stellen fest, dass bei dem Angriff vom 6. Januar 2021 mehr Menschen starben und verletzt wurden als bei der Schlacht von Fort Sumter im Jahr 1861, mit der der Bürgerkrieg begann.

Während es sich bei den Artikeln von Rechtswissenschaftlern derzeit um Meinungen handelt, ist es möglich, dass die Gerichtssysteme in verschiedenen Bundesstaaten aufgefordert werden, Trumps Eignung als Kandidat im Jahr 2024 zu prüfen – insbesondere, wenn Staatssekretäre oder andere Beamte Trump von ihren Stimmzetteln ausschließen.

Luttig und Tribe erkennen an, dass die Frage, ob Trump im Jahr 2024 auf den Stimmzetteln erscheint, letztendlich möglicherweise vom Obersten Gerichtshof entschieden werden muss.

„Der Prozess, der sich im kommenden Jahr abspielen wird, könnte zu vorübergehenden sozialen Unruhen und sogar Gewalt führen. Aber auch das Versäumnis, sich an diesem verfassungsrechtlich vorgeschriebenen Prozess zu beteiligen, könnte so sein“, schreiben Luttig und Tribe.

Zuvor nutzten Interessengruppen den 14. Verfassungszusatz, um die Fähigkeit der republikanischen Kongressabgeordneten Marjorie Taylor Green und Madison Cawthorn, für die Wahl im Jahr 2022 zu kandidieren, anzufechten, weil sie die Randalierer im Kapitol lautstark unterstützten. Die Richter entschieden jedoch, dass keiner von beiden disqualifiziert werden konnte.

Ein verurteilter Kapitol-Randalierer, Couy Griffin, wurde jedoch von einem Richter aus einem gewählten Bezirksamt in New Mexico abgesetzt.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Informationen aktualisiert.