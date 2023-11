Rechtstreeks voor Ampel-Gipfel: Scholz zählt drei Minister an | Politiek

van: Jan W. Schäfer

Financiële chaos in de Ampel, de Kanzler-strijd rond het Fort-bestandssignaalcontrole!

Voor de Ampel-Krisengipfel am Mittwochabend (vanaf 20.30 uur) met Olaf Scholz (65, SPD) drie ministers en. Het festival van de staatseigen KfW-bank in het Berlijnse “Kraftwerk” mahnte der Kanzler trotz Haushalts-Notstand ua more Investitionen und Tempo an: “De wereld is niet van ons.”

De Kanzler knöpft sich drie Kollegen vor!

1. Minister in Scholz-Fokus: Klara Geywitz (47, SPD):

► De bouwminister wordt van de ziel gescheiden, 400.000 nieuwe woningen in het bouwjaar. Scholz endringlich: “Bezahlbares Wohnen ist een der ganz großen sozialen Fragen in unserem Land.”

Ik denk dat Bau een idee heeft van een aantal statistieken. Het is belangrijk om te weten dat er minder Vorschriften, snellere Genehmigungen, meer Digitalisierung am Bau geben zijn.

Een duidelijke benadering van Geywitz, voltooi eindelijk de Turbo.

► 2. Minister in Scholz-Fokus: Robert Habeck (54, Grüne):

De minister van Economische Zaken van Duitsland, die verantwoordelijk is voor het economisch klimaat, is verantwoordelijk voor de klimaatomgeving van de economische omgeving. Die Mahnung des Kanzlers an Habeck: „Wir müssen uns uns einen Standortvorteil in den ächsten Jahren erbeiten.“

Ohhh interessant Anzeige Ohhh interessant Anzeige

Scholz definieert het klimaatklimaat op een duidelijke manier. 2045 wolle Deutschland klimaatneutraal signaal: “Dat duurt niet langer dan lang.” En: “Wir müssen uns trauen zu investieren. En dus komt er nog meer werk en banen, aldus de bondskanselier.

Eine Aufforderung en Habeck, de energiewende is begonnen – door Finanz-Chaos en Sparkurs.

► 3. Minister in Scholz-Fokus: Christian Lindner (44, FDP):

De minister van Financiën zal verantwoordelijk zijn voor het besparen van 20 miljard euro tegen 2024. Lindner zal deshalb ua im Sozialetat kürzen. Aber auch Staatshilfen für Firmen (een miljard voor de Amerikaanse chipkonzern Intel) stehen auf der Kippe.

Scholz: “Natuurlijk is het zo dat de investeringen nieuw zijn.” En dan een muttacher und zugleich Warnzeichen an Lindner, nicht zu geizig zu sein: “Wir were das hinbekommen.”

Lees Sie auch

Scholz lobs signaleert Corona-Schutzschirm

In de Corona-crisis zullen er als minister van Financiën “damals zijn met de grootste steun van de KfW” en een beschermingsplan van een miljoen dollar (“Bazooka”, “Wumms”), inclusief Scholz. Het is in de Krise-situatie terechtgekomen.

Nach gut zehn Minuten ist Scholz fertig. Het Applaus nimmt der Kanzler kaum noch wahr: Er is voorbereiding op weg naar Ausgang: Abfahrt ins Kanzleramt. Der Ampel-Krisengipfel is een.