19:13 Uhr : Das Weiße Haus zog am Mittwoch eine zuvor auferlegte Vereinbarung zum Einfrieren von Bundeszuschüssen zurück. Dies ergibt sich aus einer neuen Anweisung, die von der „Washington Post“ vorgestellt wird. Der Rückzug kam nach beträchtlichem Widerstand gegen die zuvor angekündigte Ausgabenschloss. Am Mittwoch sagte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt jedoch, dass die Regierung in keiner Weise auf das vorläufige Verbot staatlicher Zuschüsse und Kredite verzichtete. Nur das Memo des Haushaltsbüros im Weißen Haus wurde zum Schloss zurückgezogen, nicht an das Schloss selbst.

19 Uhr: US -Präsident Donald Trump hat angewiesen, ein Gefangenenlager für bis zu 30.000 Migranten in Kuba in der US -Marin -Basis von Guantánamo in Kuba zu haben. Die Einrichtung sollte „dazu dienen,“ die schlimmsten kriminellen illegalen Einwanderer festzuhalten, die das amerikanische Volk bedrohen „, sagte Trump am Mittwoch in Washington. Einige von ihnen sind so schlimm, dass die Vereinigten Staaten den Ländern nicht einmal vertrauen würden, dass sie sich zurückziehen müssten. Aber man möchte nicht, dass sie zurückkommen. „Also schicken wir Sie nach Guantánamo.“ Tom Homan, der Grenzschutzbeamte von Trump, sagte, dass das Zentrum für das „schlimmste der Schlechten“ verwendet werden würde. Die Regierung würde die bestehende Institution dort erweitern. Lesen Sie hier mehr.