Eine Gruppe rechtsextremer Demonstranten hat am Dienstag in Kopenhagen vor den ägyptischen und türkischen Botschaften im Rahmen einer Anti-Islam-Demonstration Kopien des Korans angezündet, nachdem in der vergangenen Woche in Dänemark und Schweden eine Reihe von Koranverbrennungen stattgefunden hatten.

Die Türkei und der Irak verurteilten die Verbrennung des heiligen Buches des Islam, während in anderen Ländern mit muslimischer Mehrheit wie dem Jemen Menschen auf die Straße gingen, um zu protestieren. Als Reaktion darauf stürmten Hunderte Demonstranten letzte Woche in Bagdad die schwedische Botschaft und versuchten, die dänische Botschaft zu erreichen, wurden jedoch von Sicherheitskräften aufgehalten.

Der Protest am Dienstag in Kopenhagen wurde von einer rechtsextremen Gruppe organisiert, die sich selbst „Dänische Patrioten“ nennt. Die Gruppe organisierte am Montag und Freitag die Koranverbrennungen, die sie vor der irakischen Botschaft live auf Facebook übertrug.

Koranverbrennungen haben in den beiden skandinavischen Ländern zugenommen, da die schwedischen und dänischen Gesetze es ihnen ermöglichen, weiterhin im Rahmen der Meinungsfreiheit und des Rechts auf Protest zu protestieren.

Die Türkei verurteilte am Montag die „abscheulichen Angriffe“ und forderte Dänemark auf, „diese empörenden Taten zu verhindern“.

Ägypten hat am Dienstag nach den Vorfällen den schwedischen Geschäftsträger vorgeladen, hat jedoch noch nicht auf die Ereignisse in Dänemark reagiert.

Der Irak hat am vergangenen Donnerstag den schwedischen Botschafter ausgewiesen. Es verurteilte auch die Demonstranten in Kopenhagen und sagte, Mitarbeiter der dänischen Botschaft hätten das Land verlassen. Laut Reuters bestritt Kopenhagen den Rückzug aus dem Irak.

Sowohl die schwedische als auch die dänische Regierung haben die jüngsten Koranverbrennungen verurteilt.

Der schwedische Außenminister Tobias Billström sagte in einer Erklärung, dass „die Schändung des Korans oder einer anderen heiligen Schrift eine beleidigende und respektlose Handlung und eine klare Provokation“ sei.

Das dänische Außenministerium zitierte Außenminister Lars Løkke Rasmussen Sprichwort Auf Twitter teilte er mit, dass er ein „konstruktives“ Gespräch mit dem irakischen Außenminister Fuad Hussein geführt habe.

„Wiederholte DKs Verurteilung dieser beschämenden Taten, die von wenigen Personen begangen wurden. Betonte, dass alle Proteste friedlich bleiben müssen“, schrieb das Außenministerium.