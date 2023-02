McFadden’s pogingen van openbare aanklagers om verschillende verbeteringen aan Judd’s straf toe te passen, met name de zogenaamde “terrorisme”-verbetering, voor wat volgens advocaten van het ministerie van Justitie zijn bedoeling was om regeringsfuncties met geweld te verstoren, weggevaagd. McFadden verwierp hun aanbevelingen en merkte op dat Judd zijn aanval niet leek te plannen zoals terroristen, zoals die in 2012 bij een aanval op een Amerikaans consulaat in Benghazi, Libië, deden.

Integendeel, zei de rechter, Judd was “in zekere zin daar in opdracht van de president”, die slechts enkele minuten eerder zijn aanhangers had aangespoord om naar het Congres te marcheren en te protesteren tegen de certificering van de verkiezingsuitslag.

Het is de tweede keer dat officieren van justitie hebben geprobeerd om de terrorismetoevoeging toe te passen op een beklaagde van 6 januari – beide keren zonder succes – tijdens het veroordelingsproces. Assistent-advocaat van de VS Ashley Akers benadrukte dat de regering de misdaad van Judd beschouwde als “binnenlands terrorisme” dat de verbetering waard was, waardoor Judds aanbevolen straf aanzienlijk langer zou worden.

Het inroepen van de terrorismeverbetering kan ongeveer 15 jaar gevangenisstraf toevoegen aan de aanbevolen straf van een beklaagde, de minimumberekening op 17 en een half jaar stellen en de aangeklaagde persoon ook in de criminele geschiedeniscategorie plaatsen die wordt gebruikt voor serieovertreders.

De openbare aanklagers vroegen echter slechts om een ​​bescheiden aanpassing in de zaak van Judd, omdat de twee misdrijven waaraan hij schuldig pleitte – mishandeling van een politieagent en het belemmeren van een officiële procedure – niet op een door het Congres opgestelde lijst van terroristische misdaden staan.

Toch weigerde McFadden zelfs die aanpassing toe te passen.

De rechter merkte op dat in de andere zaak waarin aanklagers de meer serieuze verbetering zochten – tegen Guy Reffitt uit Texas – aanklagers een buitengewone lijst van bewijsmateriaal verzamelden waaruit bleek dat Reffitt zijn acties op 6 januari plande, een vuurwapen droeg, lid was van een recht vleugelmilitie en bedreigde daarna een getuige. In die zaak verwierp Dabney Freidrich, rechter van het Amerikaanse districtsrechtbank, de verhoging en veroordeelde Reffitt tot 7,25 jaar gevangenisstraf.

McFadden gebruikte de hoorzitting over de veroordeling van maandag om nog een slag toe te brengen in een langlopende kritiek op het ministerie van Justitie, dat hij ervan beschuldigde zaken van 6 januari harder te behandelen dan relschoppers die samen met de protesten voor sociale rechtvaardigheid in de zomer van 2020 werden aangeklaagd. Hij zei dat de aanklacht van DOJ beslissingen in sommige van die gevallen doen twijfels rijzen over de gelofte van procureur-generaal Merrick Garland dat er “niet één regel zal zijn voor Democraten en een andere voor Republikeinen. Eén regel voor vrienden, één regel voor vijanden.”

Aanklagers hebben de claim afgewezen, met het argument dat 6 januari en de gezamenlijke aanval op de machtsoverdracht in schril contrast staan ​​met het geweld in de zomer van 2020 – en vaak gepaard gaan met veel overtuigender videobewijs van de misdaden. Ze merkten ook op dat bij een deel van het geweld in 2020 – met name in Portland, Oregon – federale aanklagers ervoor kozen om geen beklaagden aan te klagen die op staatsniveau te maken kregen met nog zwaardere aanklachten.

McFadden richtte zich echter op zaken als de advocaten van de politie van New York die molotovcocktails gooiden in een lege NYPD-politieauto, wiens straf volgens hem relatief licht was in vergelijking met de hoge straffen die DOJ zoekt voor sommige overtreders van 6 januari.

Zelfs nadat McFadden DOJ’s strengste veroordelingsverbeteringen had afgewezen, besloot McFadden een zogenaamde “neerwaartse variantie” toe te passen op de veroordeling van Judd, onder de aanbevolen richtlijnen voor veroordeling, die opriepen tot een gevangenisstraf van minimaal 37 maanden.

McFadden zei dat hij het eens was met de bewering van Judd dat het voorwerp dat hij naar de politie gooide meer leek op een sterretje dan op vuurwerk dat politieagenten daadwerkelijk schade had kunnen berokkenen. Hoewel McFadden zei dat hij geloofde dat Judd van plan was mensen in de tunnel pijn te doen, merkte hij op dat Judd zelf vluchtte nadat hij het object had gelobd.

Volgens een zaak van het Hooggerechtshof uit 2005 staat het federale rechters vrij om beklaagden buiten de richtlijnen te veroordelen, maar rechtbanken zijn verplicht om het aanbevolen bereik te berekenen voordat ze een straf opleggen.

Judd sprak de rechtbank kort toe, in tranen, en bood zijn excuses aan aan politieagenten die het Capitool verdedigden en aan zijn familie voor het feit dat ze hen pijn hadden gedaan.