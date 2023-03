In haar laatste uitspraak van zes pagina’s zei Howell dat het publiekelijk onthullen van een van de records het geheim van de grand jury zou schenden.

“Reageren op het verzoek van indieners zou onhaalbaar zijn zonder materiaal van de grand jury vrij te geven, want als de regering had gevraagd om de voormalige president te minachten, zoals indieners beweren, zou dat verzoek deel hebben uitgemaakt van een poging om naleving van de dagvaarding van de grand jury te verzekeren. ‘ schreef Howell, waarbij hij ervoor zorgde geen details van de strijd te bevestigen. “De gevraagde deponeringen zouden steevast en consequent betrekking hebben op ‘zaken die zich voordoen voor de grand jury’.”

Howell nam nota van nieuwsberichten over de pogingen van aanklagers om minachtingsprocedures in te leiden wegens vermeende ontoereikende inspanningen van Trump-advocaten om documenten met classificatiemarkeringen te lokaliseren die verband houden met het lopende onderzoek onder leiding van speciaal aanklager Jack Smith.

Vorige maand, Howell een soortgelijk toegangsverzoek geweigerd van POLITICO en The New York Times voor informatie over privilegegevechten met betrekking tot de pogingen van openbare aanklagers om voormalige assistenten van het Witte Huis op te roepen voor een grand jury die onderzoek doet naar pogingen om de certificering van de presidentsverkiezingen van 2020 te verstoren.

Maar vorige maand koos Howell er ook voor om verschillende belangrijke dossiers te openen in een grand jury-kwestie die verband houdt met Rep. Scott Perry (R-Pa.), een belangrijke bondgenoot in de poging van Trump om de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken. Howell zei dat het materiaal van de grand jury in die zaak gedeeltelijk zou kunnen worden vrijgegeven omdat het hof van beroep openbare argumenten over de zaak hield die details aan het licht brachten die eerder openbaar waren.

Howell, een aangestelde van president Barack Obama, zal volgende week haar termijn van zeven jaar als opperrechter beëindigen. Grand jury-gerelateerde zaken die tegen die tijd nog niet zijn opgelost, zullen naar verwachting worden overgedragen aan haar opvolger, de Amerikaanse districtsrechtbankrechter James Boasberg, ook een door Obama aangestelde.