REC gibt Rs 30 Crore aus, um Boxing Federation of India zu unterstützen

Rural Electrification Corporation, um das Wachstum des indischen Boxsports in den nächsten 3 Jahren anzukurbeln. BFI wird im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung vor den Boxweltmeisterschaften 2023 ein internationales Trainingslager durchführen.

Die Rural Electrification Corporation (REC), die führende Maharatna Company unter dem Energieministerium, wird die Boxing Federation of India (BFI) unterstützen, um der Entwicklung des indischen Boxens in den nächsten drei Jahren einen großen Schub zu verleihen.

Das Unternehmen wird im Rahmen seiner CSR-Initiative über einen Zeitraum von drei Jahren INR 30 crore ausgeben, um den Sport in Indien weiterzuentwickeln.

Als Teil der Unterstützungsvereinbarung wird BFI die Mittel verwenden, um vor den bevorstehenden IBA Women’s World Boxing Championships 2023 vom 3. bis 12. März ein internationales Trainingscamp in Neu-Delhi durchzuführen.

„Wir freuen uns, REC als wichtigen Stakeholder in unserer Mission zu haben, das indische Boxen zu entwickeln und das Spiel zu neuen Höhen zu führen. Das Engagement von REC für den Aufbau von Nationen stellt ihren zentralen Wert dar, und dies unterscheidet sich nicht von der Vision und dem Ziel von BFI, Indien zu einem weltweiten Kraftzentrum des Boxens zu machen“, sagte BFI-Vizepräsident und Marketingleiter Debojo Maharshi.

Durch diese Partnerschaft wird REC auch Unterstützung bei der Durchführung internationaler Camps für nationale Boxer aller Altersklassen leisten und auch zur Entwicklung der Basis beitragen, indem es staatliche Ausbildungsakademien und Trainer befähigt, die Zukunft des indischen Boxens zu gestalten.

Die Unterstützungsvereinbarung beinhaltet auch die Steigerung des Fortschritts an der Basis durch die Förderung junger Boxer und das Angebot von Stipendien für einzelne Talente aller Altersgruppen, die durch die nationalen Meisterschaften identifiziert wurden.

„Diese Partnerschaft wird unsere Bemühungen stärken, neue Talente zu identifizieren und das Spiel viel tiefer in den äußersten Winkel des Landes zu tragen. Unser Ziel ist es auch zu prüfen, ob Indien mehr internationale Camps veranstalten und ausländische Teams wie das bevorstehende Camp vor den Weltmeisterschaften einladen kann, was den Boxern nicht nur helfen wird, sich zu akklimatisieren, sondern auch das äußerst wichtige Sparring vor dem entscheidenden Turnier zu absolvieren“, fügte er hinzu hinzugefügt.

Das indische Boxen hat in den letzten Jahren einen immensen Aufstieg erlebt und 140 Medaillen bei den besten internationalen Turnieren gewonnen, und Indien ist kürzlich auch auf den dritten Platz unter allen Boxnationen in der Weltrangliste vorgerückt.

