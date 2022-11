Rebel Wilson bestreitet, dass sie mit Ramona Aruma verlobt ist

Nein, es gab keinen (perfekten) Vorschlag für Rebell Wilsontrotz Berichten.

Am 5. November bestritt der australische Star, dass sie sich mit einer Freundin verlobt hatte Ramona Agruma. In einem Instagram-Story-Video der beiden im Disneyland in Südkalifornien schrieb Rebel: „Danke für die guten Wünsche, aber wir sind NICHT verlobt!“

Das Paar löste im Oktober erstmals Verlobungsspekulationen aus, nachdem es auf einem intimen Instagram-Foto mit Ringen posiert hatte Brautjungfern Die Schauspielerin bemerkte in der Bildunterschrift, dass sie sich „auf all die absolut erstaunlichen neuen Dinge in unserem Leben konzentrierten“. Am 4. November berichteten mehrere Verkaufsstellen, dass Rebel und Ramona sich kürzlich verlobt hatten.

Die beiden debütierten ihre Romanze bereits im Juni auf Instagram, als Rebel mitteilte: „Ich dachte, ich suche nach einem Disney-Prinzen … Aber vielleicht brauchte ich die ganze Zeit wirklich eine Disney-Prinzessin. #loveislove.“

Das Absolutes Gehör Die 42-jährige Schauspielerin erklärte zuvor, dass sie von einem Freund gegründet wurden, der an einer Mai-Folge von teilnahm Bist du auf? Podcast: „Er kannte uns beide seit mindestens fünf Jahren und sagte: ‚Ja, ich denke, ihr beide würdet euch gut verstehen.‘ Und dann haben wir es getan!“