Rebecca Black hinterlässt das Meme in der Rückansicht: NPR

Morgen ist es 12 Jahre her, dass Rebecca Black, damals ein musikinteressierter Teenager aus Kalifornien, das Video zum Song „Friday“ veröffentlichte, einem seltsamen Popsong, zu dem sie weder den Text noch die Melodie geschrieben hat. Oder produzieren. Oder richten Sie das Video für. Immerhin war sie 13 Jahre alt. Sie erinnern sich vielleicht, was als nächstes passierte – Black wurde einer der frühesten Prototypen für jugendliche Internet-Berühmtheiten und entsprechend dieser Stellenbeschreibung ein Ziel für Mobbing.

Die jetzt 25-jährige Black hat ihr Mem (weit) hinter sich gelassen und sich in den Jahren darauf konzentriert, sich mit der Erfahrung und mit sich selbst auseinanderzusetzen, während sie zu ihren eigenen Bedingungen auf den Traum des Popstars hinarbeitet. Blacks Debütalbum, Lass sie brennenist heute raus.

Ein Martínez, Morgenausgabe: In Ordnung. Also, Rebecca, seit 12 Jahren „Freitag?“ Es war der 10. Februar 2011, als der Song auf YouTube erschien.

Rebecca Black: Ja. Seltsamerweise ist das fast genau mein halbes Leben her.

Oh mein Gott. Du bist also 25 und warst 13? Was ist also dazwischen passiert?

Was ist passiert? Ich meine… ich musste eine vollkommen verwirklichte Person werden. Ich war ein Teenager, als dieses Lied herauskam, und dieses Lied war eine dieser seltsamen, seltsamen Erfahrungen, die ich machen musste, zu denen ich meine Eltern irgendwie überredet habe … dann wurde das zu diesem offensichtlich viel größeren Moment als jeder von uns erwartet. Es fühlte sich also fast so an, als würde ich rückwärts zu diesem Moment arbeiten, in dem ich mich gerade befinde.

Ich musste mich wirklich entscheiden, ist das etwas, was ich für immer machen möchte? Und wenn ja, was mache ich damit? Und was soll ich sagen?

Viele Leute liebten „Friday“. Viele Leute hassten es. Also denke ich, für dich schien es das zu sein, was dich für lange Zeit definieren würde. Bist du irgendwann in deinem Kopf an einem Punkt angelangt, an dem du denkst: „Das muss ich ablegen?“ Oder haben Sie immer gedacht: „Nun, es ist das Ding, das mich auf die Landkarte gebracht hat?“

Es war eine vielschichtige Erfahrung für mich. Ich meine, der Versuch zu verstehen, was mit mir passiert ist, als ich 13 Jahre alt war, und wie sich dann die Beziehung, die ich zu dieser Erfahrung hatte, veränderte, als ich älter wurde, war wahrscheinlich das, was mich definiert hat mehr als die Erfahrung selbst. Ich habe das als Teenager durchgemacht – als das Internet an einem ganz anderen Ort war – ich meine, ich habe nur versucht, mit der Erfahrung fertig zu werden, eine ganz andere Version meines Lebens zu haben, in Orange County aufzuwachsen, zur Mittelschule zu gehen, meine Freunde zu haben, Musiktheater zu lieben. Und dann geschah dies.

Dass Millionen von Menschen wissen, dass du als Teenager existierst, ist wirklich kompliziert und etwas, das ich nicht wirklich verstanden habe. Und jetzt wahrscheinlich immer noch nicht verstanden. Ich habe viel gekämpft, als jemand, der zu dem geworden ist, der ich jetzt bin. Jetzt bin ich 25, mit dieser Erfahrung, mich zu fühlen, als wäre ich von etwas definiert worden, von dem ich nie wirklich wollte, dass ich mich definieren würde, besonders als Kind.

Warst du überhaupt abgeschirmt? Oder hast du jedes Bisschen des Hasses gehört und gespürt, der auf dich zukam?

Ich meine, meine Eltern haben definitiv versucht, alles zu tun, was sie konnten – aber da sie keine Erfahrung in der Branche hatten, gab es so viele Dinge, die sie nicht wussten. Außerdem hatte ich als 13-Jähriger im Jahr 2011 Twitter, ich hatte YouTube, ich hatte Facebook. Ich hatte alles.

Hat es einen Tribut gekostet? Oder warst du zu jung, um zu erkennen, dass das schrecklich war?

Es hat seinen Tribut gekostet. Ja. Ich meine, als Kind so viele Informationen aufzunehmen – und nicht einmal den Anschein von sich selbst zu haben, um das abzuprallen. Alles geht hindurch – es gibt keinen Filter, den Sie in sich selbst eingebaut haben, um sagen zu können: „Ich weiß nicht, ob ich dem zustimme.“ Wenn jemand sagt: „Du gehörst nicht hierher, du bist schlecht darin, du bist eine Schande, dass du überhaupt versuchst, so etwas zu tun“, haben diese Worte eine so andere Intensität, wenn du ein Kind bist, weil du einfach glauben ihnen.

Was war das Beste? Abgesehen von all den schrecklichen Dingen, gab es etwas wirklich Großartiges daran? Denn als du in Katy Perrys Video für „Am letzten Freitag Nacht“, das war nur ein paar Monate, nachdem dein Song „Friday“ herauskam. Ich dachte: „Okay, sie muss gerade auf dieser unglaublichen Welle reiten.“

Oh, es war so eine verrückte Zeit mit unglaublichen Höhen und unglaublichen Tiefen. Zum Beispiel verbrachte ich den Morgen damit, alles zu lesen, was im Internet über mich gesagt wurde, und dann wurde ich abgeholt und irgendwo ins Valley gefahren, um das Musikvideo von Katy Perry zu drehen. Oder gewinne einen Teen Choice Award, was als 13-Jähriger der größte Erfolg ist.

Sie qualifizieren sich kaum! Du bist gerade mal 13.

Und ich habe den Preis jetzt schon gewonnen!

Ich denke, das Beste, was dabei herausgekommen ist, war, dass es mich an den Ort gebracht hat, an dem ich jetzt bin. Ich schätze, ich weiß nicht, ob ich dieselbe Person wäre – ich definitiv wäre nicht die Person, die ich jetzt bin, wenn mir das nie passiert wäre.

Ich denke an heute – wie viele digitale Kinderstars gibt es? Sie machen Inhalte für TikTok, für YouTube, für so ziemlich jede mögliche Social-Media-Site da draußen. Und es scheint, als wärst du fast der Erste gewesen, der sich so herausgestellt hat. Ich frage mich, ob irgendjemand Ihre Geschichte jemals als eine Art Fahrplan betrachtet: Versuchen wir sicherzustellen, dass dieses Kind sich nicht mit einigen der Dinge auseinandersetzen muss, mit denen Sie sich auseinandersetzen mussten.

Ja … Ich meine, ich würde es hoffen. Und das war etwas, woran ich mich erinnere, dass ich ein paar Jahre später ziemlich viel mit meiner Mutter darüber gesprochen habe. Meine Mutter wünschte sich nur, sie hätte eine Art Handbuch, in das sie schauen könnte, um zu versuchen, mich durch das zu führen. Oder jemanden, mit dem sie reden konnte. Ich hoffe, das gibt es jetzt.

Youtube



Schneller Vorlauf bis jetzt: das Album Lass sie brennen. Ich weiß, dass du zwischen „Friday“ und jetzt Singles veröffentlicht hast. Was war los, dass du kein komplettes Album rausbringen konntest? Gab es irgendetwas, das Sie nicht erlaubt hat? Oder hast du nur versucht, als Künstler an dir selbst zu arbeiten?

Mit Sicherheit. Ich meine, 12 Jahre von einem Debüt zu einem Debütalbum sind eine lange Zeit. Es gab eine Reihe von Gründen.

Rückblickend weiß ich, dass ich als 18-Jähriger, als 16-Jähriger, als 23-Jähriger unbedingt ein Album in voller Länge herausbringen wollte. Gerade als jemand, der Musik genießt und sich so für Musikkultur interessiert wie ich, bin ich immer dafür gestorben, mich auf diese Weise auszudrücken … aber als unabhängiger Künstler war es lange Zeit schwer, jemanden davon zu überzeugen, dass es eben war es lohnt sich für mich, das zu tun. Natürlich hätte ich wohl einfach etwas auf SoundCloud veröffentlichen und Schluss damit machen können. Aber ich wusste, dass ich etwas Größeres machen wollte.

So gerne ich gesagt hätte, dass ich dazu bereit bin, die letzten paar Jahre waren die wichtigsten kreativen Jahre meines Lebens. Weil ich endlich geglaubt habe, dass ich könnte tun, und wusste, was ich zu sagen hatte.

Also brachte ich Singles heraus: 2021 brachte ich eine EP namens heraus Rebecca Black war hierund da hatte ich endlich das Gefühl, etwas zu haben … Ich hatte endlich das Gefühl, die Stimme gefunden zu haben, [and] Ich hatte ein Publikum gefunden, mit dem ich mich verbunden fühlte [who] sich mit mir verbunden und würde hören, was ich zu schaffen habe. Nehmen Sie sich nicht nur die Zeit, es anzuhören, sondern nehmen Sie wirklich wahr, was ich als Popkünstler zu sagen hatte, als meine eigene einzigartige Geschichte.

Einer der Songs auf Lass sie brennen ist „Zerstöre mich“, und eine der Zeilen lautet: „Schau mir zu, während ich wieder und wieder abstürze und brenne / Mach weiter, zerstöre mich.“ Ich meine, es hört sich so an, als ginge es darum, nach den Maßstäben anderer Leute beurteilt zu werden.

Total, total. Das Lied hat viel mit meiner eigenen Beziehung zu mir selbst zu tun und mit der Art und Weise, wie ich mit mir selbst spreche, und mit den Beziehungen, die ich hatte – oh, es ist so aufregend, darüber zu sprechen!

Als ich diesen Song schrieb, hatte ich wirklich damit zu kämpfen, wie ich mich selbst sah. In diesem Song geht es wirklich um die Unsicherheit, die du mit dir selbst hast, darum, anderen Leuten die Erlaubnis zu geben, hereinzukommen und dich zu zerstören oder deine eigene Sicht auf dich selbst zu erschüttern.

Du hast eine Freundin erwähnt – was denkt sie darüber, wer du warst und wer du jetzt bist?

Nun, wir sind seit etwa einem Jahr zusammen und sie ist Produzentin. Daran haben wir nicht zusammengearbeitet.

Musikproduzent?

Ja.

Oh! Damit sie deine Arbeit beurteilen kann!

Wenn es eine Person gab, mit der ich Angst hatte, das Album zu teilen, dann war sie es! Aber sie hatte wirklich – zum Glück – Positives darüber zu sagen.

Sie ist ein paar Jahre älter als ich und lebte im Ausland, als das Lied herauskam. Also sagt sie: „Ja, ich kannte den Namen definitiv irgendwie …“

Also jemand, der nicht wusste, wer du bist?!

Ja. Ich bin auch mit Leuten ausgegangen, die so waren, sehr dessen bewusst.

Hatten Sie das Gefühl, ihr das erklären zu müssen?

Es gab einen Tag, an dem ich dachte: „Du hast das Video noch nie gesehen? Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass du es dir ansehen musst.“ Ich habe sie irgendwie dazu gebracht.

Und was dachte sie?

Sie sagte: „Das ist süß. Du warst ein Kind. Entzückend.“

Der Grund, warum mich Ihre Geschichte so interessiert, liegt darin, dass Sie heutzutage oft durch etwas definiert werden – ob es gut oder schlecht ist – und sich herausstellt, dass dies das einzige Prisma ist, das die Menschen haben Du. Und es braucht etwas Glück und harte Arbeit, um darüber hinwegzukommen oder zumindest die Leute dazu zu bringen, jemanden anders zu sehen. Ich denke, das scheint dein Moment zu sein, sodass das Wort Freitag nicht das erste ist, woran die Leute denken, wenn sie an dich denken, richtig?

Ja. Ich meine, das gehört definitiv dazu. Das ist auch einer der Gründe, warum es vielleicht so lange gedauert hat, diesen Moment zu erreichen. Ich wollte den Leuten zeigen, dass ich es verdiene, nicht nur eine Art Erlösung oder eine Comeback-Geschichte zu sein.

Dieses Album ist genauso gut wie alles andere, was gerade da draußen ist. Dieses Album kann mithalten. Und ich als Performer kann mich mit all den anderen Popstars messen, die es in diesem Bereich gibt. Das war wirklich wichtig für mich. Ich fühle mich so in Bezug auf mich selbst und wo ich jetzt bin. Und ob andere Leute zustimmen oder nicht, liegt an ihnen.