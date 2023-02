Realme heeft aangekondigd dat zijn volgende GT-telefoon op de wereldmarkt komt, iets meer dan een jaar nadat het laatste model – de Realme GT 2 – in China werd gelanceerd.

Maar wat is er tot nu toe bevestigd over de Realme GT 3? Dit is wat we weten uit officieel nieuws, plus de geruchten die momenteel de ronde doen.

Er is bevestigd dat de Realme GT 3 deze maand – februari 2023 – ‘wereldwijd’ wordt gelanceerd. Exacte landen zijn niet bekendgemaakt, maar doorgaans worden de telefoons verkocht in Europa en India.

Realme kondigde het nieuws aan naast de onthulling van de Realme GT Neo 5, exclusief voor China.

Gezien de timing is de kans groot dat het bedrijf de officiële lancering voor MWC tegenhoudt, waar veel andere technische rivalen hun eigen nieuwe smartphones zullen onthullen. Deze zal op 27 februari 2023 in Barcelona van start gaan.

Dit is logisch, aangezien de GT 2 en GT 2 Pro vorig jaar wereldwijd op MWC werden gelanceerd en de telefoons in maart 2022 in de schappen lagen.

Hoeveel kost de Realme GT 3?

Realme heeft de prijzen voor de Realme GT 3 nog niet bekendgemaakt en heeft ook niet aangegeven of er naast de standaardversie ook een Pro-versie zal worden gelanceerd.

Eerdere Realme GT-telefoons hadden de volgende vanafprijzen (voor het basismodel):

Daarom is het waarschijnlijk dat de GT 3 zal beginnen rond de $ 650 / £ 500 voor de reguliere versie, en $ 850 / £ 700 voor de GT 3 Pro – als die al bestaat.

Welke functies zien we in de Realme GT 3?

Officieel is het enige dat we weten over de Realme GT 3 dat hij 240 W snellaadtechnologie zal bieden, waardoor het een van de snelst opladende telefoons zou zijn die in de uitverkoop gaan. Het deelt de eer naast de nieuw aangekondigde Realme GT Neo 5.

Realme heeft een teaser-afbeelding vrijgegeven voor de lancering van de telefoon, helaas zonder een hint van het eigenlijke apparaat zelf.

Realme

We gaan ervan uit dat het exact dezelfde SuperVOOC-technologie is als het Neo-model, dat dubbele laadbanen gebruikt, die elk 120 W leveren. De GT Neo 5 wordt geleverd met een dubbele GaN (Gallium Nitride) mini-oplader met een aangepaste 12A-oplaadkabel, dus waarschijnlijk zal de GT 3 dat ook doen.

Realme beweert dat het ongeveer negen en een halve minuut duurt om de GT Neo 5 van leeg naar vol op te laden, en dat slechts 30 seconden sap twee uur onafgebroken bellen zou opleveren. Je kunt de technologie hieronder in actie zien.

91mobiles beweert dat de Realme GT 3 beschikbaar zal zijn met twee laadsnelheden, 150W en 240W – hetzelfde aanbod voor de GT Neo 5. Als dit waar is, zou dit impliceren dat er vrijwel zeker een Pro-versie van de GT 3 op de markt is kaarten.

De Realme GT 3 zou enkele andere functies van de Realme GT Neo 5 kunnen ‘lenen’. Dat komt vrij vaak voor wanneer telefoonfabrikanten iets andere modellen op verschillende markten verkopen.

De GT Neo 5 heeft een 6,74 inch 144Hz OLED-scherm en een 50Mp hoofdcamera. Het heeft ook aanpasbare RGB-verlichting en is verkrijgbaar in drie kleuren: paars, zilver en zwart.

Realme heeft echter gekozen voor een schonere afwerking met zijn GT-assortiment in vergelijking met de gedurfde GT Neo-modellen in het verleden.

Vorig jaar gebruikte de Realme GT 2 Pro de Snapdragon 8 Gen 1-chip. Qualcomm kondigde de opvolger-processor al aan in november 2022, dus het is mogelijk dat een vermeende Realme GT 3 Pro de Snapdragon 8 Gen 2 zal hebben.