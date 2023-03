De Realme C55 die gisteren werd geïntroduceerd met Apple’s Dynamic Island-achtige minicapsule in Indonesië, wordt binnenkort gelanceerd in Europa. Deze onthulling is afkomstig van Francis Wong, CEO van Realme Europe, die naar Twitter ging om de lancering van de C55 in Europa te bevestigen. Wong heeft de lanceringsdatum van de C55 op het Oude Continent echter niet onthuld, dus we zullen moeten wachten om meer te weten te komen over de prijzen en beschikbaarheid van de C55 in Europa.

De Mini Capsule op de Realme C55 is een van de grootste hoogtepunten. Het kan waarschuwingen voor een bijna lege batterij, de oplaadstatus van de telefoon en het dataverbruik weergeven. Het kan ook het aantal stappen en de loopafstand van de dag weergeven.

De rest van de hoogtepunten van de Realme C55 zijn de Helio G88 SoC, op Android 13 gebaseerde Realme UI 4.0 en tot 8 GB RAM en 256 GB opslag. De smartphone is gebouwd rond een 6,72-inch FullHD+ 90Hz LCD-scherm en heeft een batterij van 5000 mAh met een oplaadvermogen van 33 W, waardoor het de snelst opladende smartphone uit de C-serie tot nu toe is.









Realme C55 kleuropties

De Realme C55 heeft ook een aan de zijkant gemonteerde vingerafdrukscanner en wordt geleverd met drie camera’s: 8 MP selfie, 64 MP primair en 2 MP diepte.

Bron