Realme bereidt zich voor om binnenkort een nieuwe telefoon uit de C-serie in Indonesië en India te lanceren en we hebben nu een aantal nieuwe weergaven en een geruchten lanceringsdatum om naar uit te kijken. Realme C55 wordt naar verwachting aanstaande dinsdag 7 maart gelanceerd, terwijl de open verkoop een dag later zou moeten beginnen.

Als we naar de weergaven kijken, kunnen we zien dat het apparaat een geperforeerd scherm en dubbele camera’s aan de achterzijde (64 MP + 2 MP) zal hebben, gehuisvest in afzonderlijke ronde uitsparingen. De telefoon komt in ten minste twee kleuren: gradiënt en zwart, beide met een matte afwerking.









Realme C55 wordt weergegeven

Het gerucht gaat dat Realme C55 een 6,52-inch LCD-scherm met FHD + -resolutie en een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz zal brengen. Interessanter is dat het nieuwe lek suggereert dat de C55 de eerste Realme-telefoon zal zijn met een “Dynamic Island-stijl” -configuratie voor meldingen en oplaaddetails.

Elders wordt verwacht dat de C55 wordt gelanceerd met MediaTeks Helio G88-chipset naast 4/8 GB RAM en 64/128/256 GB opslag. De telefoon start Android 13 op met Realme UI 4.0 bovenop en bevat een batterij van 5000 mAh met snel opladen van 33 W

