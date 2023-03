De nieuwste toevoeging in de budgetopstelling van Realme is de Realme C33 2023 – een telefoon die vrijwel identiek is aan de Realme C33 van vorig jaar, maar met 4 GB RAM en 64 GB basisopslag. Alles, van het ontwerp tot de specificaties, is identiek aan het model van vorig jaar. Er is een 6,5-inch IPS LCD-scherm met HD+ resolutie en een inkeping in het water voor de 5MP selfie-camera.

De achterkant herbergt een 50 MP hoofdcamera naast een dieptesensor, terwijl de chipsetafdeling wordt aangevoerd door de Unisoc Tiger T612 SoC. Het model van dit jaar begint met 4GB RAM en 64GB opslag en je kunt ook kiezen voor de 4/126GB trim. Beide bieden uitbreidbare opslag via de speciale microSD-kaartsleuf.

Realme C33 2023 heeft een batterij van 5000 mAh die wordt opgeladen met snelheden tot 10 W via de microUSB 2.0-poort. De telefoon wordt geleverd in de kleuren Sandy Gold, Aqua Blue en Night Sea en is al te koop op de officiële website van Realme India.











Realme C33 2023 kleuroptie

De trim van 4/64 GB kost INR 9.999 ($ ​​121), terwijl het model van 4/128 GB wordt vermeld op INR 10.499 ($ ​​127).

Bron