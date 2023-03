Realme heeft het Realme UI 4.0 early access-programma voor de Realme 8 Pro in India aangekondigd, zodat de gebruikers niet hoeven te wachten op de stabiele uitrol van Realme UI 4.0 op basis van Android 13 om een ​​voorproefje te krijgen van de nieuwste aangepaste Android-skin van het bedrijf .

Geïnteresseerden kunnen het programma aanvragen door naar hun Realme 8 Pro’s te navigeren Instellingen > Software-update menu en tik vervolgens op het instellingenpictogram in de rechterbovenhoek > Probeerversie > Nu toepassenen vul de vereiste gegevens in. U ontvangt een update als uw aanvraag is geaccepteerd. Houd er echter rekening mee dat Realme applicaties in batches accepteert en dat er beperkte slots beschikbaar zijn, dus misschien wilt u opschieten als u niet kunt wachten om Realme UI 4.0 op uw Realme 8 Pro te proberen.

Zorg er ook voor dat uw Realme 8 Pro software uitvoert met firmwareversie RMX3081_11.C.25 of RMX3081_11.C.26 en ten minste 60% batterij en 10 GB opslagruimte heeft voordat u Realme UI 4.0 vroege toegang aanvraagt ​​en de update installeert. U kunt naar de bronlink hieronder gaan voor meer informatie over het Realme UI 4.0-programma voor vroege toegang voor Realme 8 Pro.

Bron