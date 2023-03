Realme lanceerde de Realme 10 Pro afgelopen november in drie kleuren: Dark Matter, Nebula Blue en Hyperspace Gold. En een paar weken geleden onthulde het bedrijf een limited edition 10 Pro ontworpen in samenwerking met Coca-Cola, genaamd Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition. We hebben er een ontvangen van Realme, dus laten we eens kijken hoe deze verschilt van de gewone 10 Pro.

De Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition wordt geleverd in een speciaal pakket dat iets groter is dan de doos van het standaardmodel. Het laat het zwart-gele kleurenschema vallen voor een op Coca-Cola geïnspireerd zwart-rood thema en heeft een bijgesneden Coca-Cola-logo, iets wat we ook op de smartphone zelf zien.

De doos van de Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition reflecteert licht vanuit verschillende hoeken, en terwijl Realme reclame maakt voor de smartphone met de Deluxe Boxset, die de eigenlijke telefooncel en Realmeow Coca-Cola-figuur bevat, is het alleen de telefooncel die klanten zullen zien ontvangen bij aankoop. De grote doos en Realmeow Coca-Cola-figuur zijn niet te koop en zijn alleen naar de media gestuurd.

Zelfs dan bevat het retailpakket van de Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition een aantal goodies die je niet krijgt bij de standaardversie. Om te beginnen zijn er 29 DIY-stickers met Coca-Cola-thema, en hoewel deze misschien niet naar ieders smaak zijn, is er een op maat gemaakte simkaartnaald geïnspireerd op de Coca-Cola-flesdop, die veel cooler is dan degene die we gewoonlijk krijgen met de meeste andere smartphones.

Bovendien bevat het pakket een Coca-Cola blikje met een beperkt aantal nummers die aangeeft welke van de 6.000 wereldwijd verkrijgbare Coca-Cola Edition-eenheden in uw bezit is. Die van ons is nummer 841.



Realme 10 Pro 5G Coca-Cola-editie met kaart met beperkt aantal en aangepaste simkaartnaald

De doos van de Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition wordt ook geleverd met de gebruikelijke set accessoires: een doorzichtige beschermhoes, een oplaadkabel, een 33 W SuperVOOC-voedingsadapter en wat papierwerk.

Laten we onze aandacht nu op de telefoon richten. De Realme 10 Pro 5G Coca-Cola-editie deelt de hardware met de standaardversie, maar pronkt met een op Coca-Cola geïnspireerd ontwerp. Het achterpaneel is behandeld met een “matte imitatiecoatingproces” om de “elegante aanraking van geborsteld aluminium te geven en toch bestand te blijven tegen krassen en vingerafdrukken”. Het idee is om de telefoon te laten aanvoelen als een blikje cola wanneer je hem vasthoudt, en we moeten zeggen dat de matte afwerking van de achterkant prettig aanvoelt en bestand is tegen vingerafdrukken. En net als de doos reflecteert de achterkant van de Coca-Cola Edition ook licht vanuit verschillende hoeken.

Het achterpaneel van de Coca-Cola-editie pronkt met wat Realme de Red & Black Collision noemt: 70/30 asymmetrisch zwart ontwerp, aangezien 30% van het paneel zwart is en 70% rood. De zwarte strip heeft de bijnaam Realme, terwijl het rode gebied het bijgesneden Coca-Cola-logo bevat. Er is nog een Coca-Cola-logo geëtst op het rechterframe van de smartphone.

Je kunt ook zien dat de twee camera’s aan de achterkant omgeven zijn door roodgekleurde ringen, wat een mooi contrasterend uiterlijk geeft aan de limited edition 10 Pro. Realme noemt deze cameralens Halo.

Realme breidde het Coca-Cola-thema uit naar de gebruikersinterface van de telefoon. Met de Realme 10 Pro 5G Coca-Cola-editie krijg je een op Coca-Cola geïnspireerd vergrendelingsscherm met Realmeows Coke-versie, waarbij de app-pictogrammen een bubbelelement hebben omdat ze zijn omcirkeld met een rode ring.

De pictogrammen van de systeem-apps zijn ook door Realme aangepast. Er zijn er 24, hoewel u, afhankelijk van de markt, mogelijk niet de volledige set voorgeïnstalleerd krijgt. Onze eenheid kwam alleen met 19 aangepaste app-pictogrammen.











Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition’s aangepaste app-pictogrammen

Het is vermeldenswaard dat dit wordt bereikt door het thema “Cheers! For Real”, dat te vinden is in het menu Thema’s. Het is standaard geselecteerd, maar u kunt desgewenst andere thema’s gebruiken.

De gebruikersinterface van de Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition biedt meer dan alleen aangepaste apps. De smartphone heeft een bubbelende oplaadanimatie, die de bubbels in de drankflessen nabootst.



Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition wordt geleverd met een op cola geïnspireerde oplaadanimatie

Het wordt ook geleverd met een nieuwe beltoon en meldingsgeluiden. De officiële Cola-muziek kan worden gebruikt als beltoon en meldingsgeluid, terwijl de tonen Open Happiness en Cola Bubbles alleen beschikbaar zijn als waarschuwingstonen.

Realme toonde ook wat bruisende liefde voor de camera-afdeling, aangezien de standaard camera-app op de Realme 10 Pro 5G Coca-Cola-editie wordt geleverd met een “80s Cola” -filter dat toegankelijk is via de straatmodus en een nieuw sluitergeluid voor het openen van een fles genaamd “Speciale editie .” Het is standaard ingeschakeld, dus als je in plaats daarvan de voorkeur geeft aan het originele sluitergeluid, kun je overschakelen door naar de standaard camera-app te gaan Instellingen > Sluiter geluid menu.

We zijn blij dat Realme de gebruikersinterface van de Realme 10 Pro 5G Coca-Cola-editie heeft aangepast en er niet nog een GT Neo 3 150W Thor Love en Thunder Limited Edition (hands-on) mee heeft getrokken, aangezien de GT Neo 3 150W Thor-editie is gewoon de reguliere GT Neo 3 150W Nitro Blue-versie met 12GB RAM en 256GB opslag, die wordt geleverd in een speciaal retailpakket.

De standaard Realme 10 Pro heeft twee geheugenopties: 6 GB/128 GB en 8 GB/128 GB, geprijsd in India voor respectievelijk INR 18.999 ($ ​​230/€ 220) en INR 19.999 ($ ​​240/€ 230). De Coca-Cola-editie wordt geleverd in een enkele configuratie van 8 GB/128 GB en kost INR 20.999 ($ ​​255/€ 240). Als u op zoek bent naar een telefoon die een verzamelobject is, kunt u overwegen om de Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition te kopen in plaats van het reguliere model.

De Realme 10 Pro 5G Coca-Cola-editie is momenteel niet op voorraad op de officiële Indiase website van Realme en Flipkart, wat werd verwacht aangezien Realme er slechts 6.000 van maakte voor verkoop in markten waarin het actief is, maar je kunt het nog steeds vinden in sommige grote winkels in India.

De Realme 10 Pro 5G Coca-Cola-editie is momenteel exclusief voor India en we moeten hem nog ergens anders lanceren. Maar ongeacht of u van plan bent om de limited edition of de reguliere 10 Pro te kopen, misschien wilt u de gedetailleerde beoordeling van onze standaard Realme 10 Pro lezen, aangezien deze dezelfde hardware heeft als de Coca-Cola-editie.