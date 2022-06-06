Realme تطلق هاتفا فريدا بمواصفات مميزة

استوحت Realme تصميم هاتفها الجديد من شخصية أفلام الكرتون الشهيرة Naruto، وزودته بمواصفات تجعله من بين أفضل أجهزة أندرويد.

ويتميز الهاتف الجديد بتصميمه الفريد وواجهته الخلفية التي تزينت باللون الفضي والأسود والبرتقالي، وعلبته الخارجية المميزة التي أتت على شكل محفظة أسطوانية الشكل.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (163.3/75.6/8.5) ملم، وزنه 188 غ، وجهّز بشاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة دقة عرضها (2412/10809 بيكسل، ترددها 120 هيرتزا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek Dimensity 8100 5G، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC6 GPU، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.

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أما كاميرته الأساسية فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمكبرات صوت ممتازة تعمل مع تقنيات Dolby Atmos، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 150 واطا.

المصدر: ixbit