Reallöhne in Deutschland sinken – Daten — RT Business News

Offizielle Statistiken zeigen, dass der Kaufkraftverlust im vergangenen Jahr durch die steigende Inflation verursacht wurde

Nach vorläufigen Daten der Statistikbehörde Destatis, die am Dienstag veröffentlicht wurden, sind die Reallöhne in Deutschland im Jahr 2022 um durchschnittlich 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Ein Rückgang des Realeinkommens bezieht sich auf eine Situation, in der Lohnerhöhungen nicht mit der steigenden Inflation Schritt halten können und somit die Kaufkraft verringert wird. Das vergangene Jahr war das dritte Jahr in Folge, in dem die Reallöhne sanken.

„Die hohe Inflation hat seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2008 zu den größten realen Einkommensverlusten für Arbeitnehmer geführt“, Destatis schrieb, dass die Verbraucherpreise im vergangenen Jahr um 7,9 % gestiegen seien.

Unterdessen stiegen die Nominalverdienste im Land im Jahr 2022 im Durchschnitt nur um 3,4 %. Diese Zahl berücksichtige die monatlichen Bruttoverdienste der Arbeitnehmer einschließlich Sonderzahlungen, erklärte Destatis.

Europas größte Volkswirtschaft litt im vergangenen Jahr unter einer Rekordinflation aufgrund eines Anstiegs der Energiepreise, der durch den Rückgang der Lieferungen aus Russland aufgrund von Sanktionen im Zusammenhang mit der Ukraine verursacht wurde. Probleme mit der Wartung der Pipelines und dann die Sabotage der Nord Stream-Pipelines verschärften die knappen Lieferungen weiter. Im vergangenen Monat sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck, die deutsche Wirtschaft werde einen starken Rückgang vermeiden, stehe aber vor dem Eintritt in eine technische Rezession.

