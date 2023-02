Een superster Lionel Messi führt kein Weg vorbei. Der WM-Held behaalt een Argentijnse Abend von der FIFA den Silberpokal als Weltfußballer des Jahres 2022. Dat zal leiden tot aber für Discussionen in Madrid. Pelé wird derweilt posthum mit einem Ehrenpreis uitgevonden.

Lionel Messi is de beste van de wereld na de WM-Sieg mit Argentinien von der FIFA zum besten Fußballer des Jahres 2022 be kürt. Der 35 Jahre alte Superstar von Paris Saint-Germain zette zich in voor de Endausscheidung van “The Best”-Gala des Weltverbandes tussen de Franse Klub-Collegen Kylian Mbappé en dessen Landsmann Karim Benzema durch. Voor Messi oorlogen in Pariser Salle Pleyel am Montagabend unweit des Triumphbogens die siebte Auszeichnung als Weltfußballer durch die FIFA seit 2009.

De Superstars van Real Madrid waaronder Benzema en de Duitse Nationalspieler Antonio Rüdiger blieben der Zeremonie fern. Spaanse media melden dat het protest tegen de Preisvergabe en de Nichtberücksichtigung van Jungstars Vinicius Junior op der 26 Akteure umfassenden Shortlist für die Weltelf. Offiziell hieß es, man wolle sich auf das Pokalspiel tegen FC Barcelona am Donnerstag vorbereiten.

Wilde Geschillen in Sozialen Medien

In den sozialen Medien tobte am Montagabend wie auch bei Ehrungen in den vergangen Jahren üblich ein Richtungsstreit. Had die Wahl gelijk? War das überragende and Karriere-krönende WM-Turnier von Messi dasrichtige Bewertungskriterium? Of hoe kon de constante gute Jahr von Real-Sturmer Benzema, die WM verletzt verpasste, die Messlatte sein müssen? Die Lager in den Netzwerken argumenteert unversöhnlich. De fans van de fans, de journalisten van de trainer en de kapitänen van de nationale teams van alle FIFA-landen hebben gepland om Messi te verslaan tegen de WM-Sieg in Qatar op den troon. Ook Mbappé blieb wie im dramatische WM-Finale mit Frankreich nur die Rolle des zweiten Siegers.

Ook in de weiteren wichtigen Männer-Preisklassen war die WM das Stimmungsbarometer. Bester Torhüter werd Argentinië’s finale-held Emiliano Martinez en nicht Real Madrid’s Thibaut Courtois. Beide coaches stelden zichzelf Albiceleste-Chef Lionel Scaloni voor Reals Carlo Ancelotti en Pep Guardiola van Manchester City tijdens. Damit endete auch die deutsche Serie: Jürgen Klopp (2019 en 2020) en Thomas Tuchel (2021) waren in het verleden en Jahren für ihre Erfolge mit dem FC Liverpool en FC Chelsea geehrt worden. 2022 oorlog met Katar als Tiefpunkt een gräuliches Jahr für den deutschen Männerfußball. Rüdiger oorlogen altijd voor die Weltelf genomineerd zijn geweest.

Emotionele oorlog die Show begon. Pelé werd postuum verwekt met een Ehrenpreis. Die braziliaanse Fußball-Ikone war Ende des vergangenen Jahres im Alter von 82 Jahren gestorben. Van het begin van het FIFA-gala tot de beste voetballer van de jaren 2022 in Montagabend in Parijs nahm Pelés Witwe een Silberpokal aus den Handen von Ex-Weltmeister Ronaldo entgegen. “Pelé is unsterblich”, zei Weltverbandspräsident Gianni Infantino. De beste wereldvoetballer Ronaldo en Pelés zijn de beste teamcollega Jairzinho die de driejarige Weltmeister aan het werk waren. In einem Video – unterlegt mit Aussagen Pelés – wurden wichtige Stations der einzigartigen Karriere des Ausnahmefußballers gezeigt