Real Madrid zieht im Achtelfinale der Champions League gegen Liverpool

Real Madrid hat Liverpool am Montag im Achtelfinale der Champions League in einer Neuauflage des Endspiels der vergangenen Saison unentschieden gespielt.

Los Blancos schlug Liverpool im Mai in Paris mit 1:0 und gewann damit seinen 14. Europapokal.

Das Finale 2022 wurde von Chaos außerhalb des Stadions überschattet, und es gab weit verbreitete Kritik an der Behandlung von Fans durch die für das Spiel im Mai eingesetzten französischen Behörden.

Bei der Auslosung am Montag standen sich auch Paris Saint Germain und Bayern München gegenüber.

Die Pariser belegten nach dem letzten Spieltag den zweiten Platz in ihrer Gruppe hinter Benfica und müssen sich nun der Mannschaft stellen, die sie 2020 im einzigen Endspiel von PSG besiegt hat.

An anderer Stelle wird Antonio Conte nach Italien zurückkehren, um mit seiner Mannschaft von Tottenham Hotspur gegen den AC Mailand anzutreten, während Chelsea gegen Borussia Dortmund antreten wird.

Pep Guardiola wird sein Streben nach der Champions-League-Trophäe fortsetzen, die ihm elf Jahre lang entgangen ist, als seine Mannschaft aus Manchester City gegen den deutschen RB Leipzig antritt.

Die Auslosung dürfte Real Madrids Präsident Florentino Perez gefallen, der sich kürzlich darüber beschwerte, wie selten Top-Teams im Fußball gegeneinander antreten, und sagte, dass der europäische Wettbewerb unter der Woche den Fans das ganze Jahr über Spiele zwischen „den stärksten Teams und mit den besten Spielern der Welt“ bieten sollte .

„Wenn wir uns den letzten Champions-League-Finalisten Liverpool ansehen, eine historische Mannschaft mit sechs Europapokalsiegen, stellt sich heraus, dass wir in 67 Jahren nur neun Mal gegen sie gespielt haben.“

Wenn Real und Liverpool 2023 zum zehnten Mal spielen, sind sich die beiden Mannschaften in den letzten fünf Spielzeiten zweimal im Finale des Wettbewerbs begegnet, wobei die spanische Mannschaft beide Male die Nase vorn hatte.

Real hat Liverpool auch in der Saison 2020/21 über zwei Spiele geschlagen und in den letzten sechs Begegnungen kein Spiel gegen die Roten verloren.

Dieser letzte Sieg kam 2009 im Achtelfinale an einem berühmten Abend an der Anfield Road, als Steven Gerrard und Fernando Torres die Heimmannschaft zu einem 4:0-Sieg inspirierten.

Real wird angesichts des stotternden Saisonstarts von Liverpool der Favorit auf das Erreichen des Viertelfinals sein – das Team von Jürgen Klopp ist im Titelrennen der Premier League weit vom Tempo entfernt – während der Europameister seine Champions-League-Gruppe mit Leichtigkeit gewonnen hat und bereits die Kontrolle hat Liga.

Die Hinspiele sind für den 14./15./21./22. Februar geplant, die Rückspiele am 7./8./14./15. März.

Champions-League-Achtelfinal-Auslosung:

Paris Saint-Germain gegen Bayern München

Inter Mailand gegen FC Porto

Borussia Dortmund gegen Chelsea

Eintracht Frankfurt gegen Neapel!

AC Mailand gegen Tottenham

Liverpool gegen Real Madrid

Club Brügge gegen Benfica

RB Leipzig gegen Manchester City