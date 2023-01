Real Madrid vs. Real Sociedad – Fußballspielbericht – 29. Januar 2023

Kampf gegen Real Sociedad überlebte am Sonntag im Santiago Bernabeu einen heftigen Schlag, als sie Real Madrid in einem hektischen LaLiga-Spiel ein torloses Unentschieden bescherten.

Real Madrid verzeichnete 20 Torschüsse im Vergleich zu nur sieben Torschüssen der Gäste, die dank einer Reihe von Paraden von Torhüter Alex Remiro heldenhaft ihren Platz behaupteten, um mit einem Punkt nach San Sebastian zurückzukehren.

– Kirkland: Madrid stolpert wie La Real zeigen, dass sie dazugehören

– Stream auf ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mehr (US)

„Es war ein gutes Spiel, sehr intensiv“, sagte Madrids Verteidiger Nacho nach dem Spiel. „Wir hatten die besseren Chancen und haben sie nicht genutzt, das Unentschieden ist schade. Remiro und La Real spielen eine tolle Saison.

„Wir haben einen guten Job gemacht, aber [the draw] hinterlässt bei uns einen schlechten Nachgeschmack. Wenn Sie klare Chancen haben und sie verpassen. Es ist eine lange Saison, wir müssen weitermachen.“

Vinicius Junior vergab zwei Chancen aus kurzer Distanz, eine in jeder Halbzeit, und Remiro verwehrte beide. Auch Karim Benzema, Toni Kroos und Rodrygo stoppten den Torhüter kritisch.

„Ich bin mit dem Punkt und mit meinem persönlichen Spiel zufrieden“, sagte Remiro im Anschluss. „Wenn man gegen diese Mannschaften spielt, lassen sie einen normalerweise nicht los. Wir waren vor dem Tor nicht klinisch, aber wir sind mit dem Unentschieden zufrieden.“

„Imanol [Alguacil] holt das Beste aus uns heraus. Es ist kein Zufall. Er weiß, wie man es richtig macht.“

Spitzenreiter Barcelona ist nach dem 1:0-Sieg am Samstag bei Girona auf 47 Punkte in der Tabelle vorgerückt und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Real Madrid. Real Sociedad liegt mit 39 Punkten auf dem dritten Platz und hat ein Spiel mehr als die beiden Erstplatzierten bestritten.

Real Madrid wollte unbedingt die Lücke zu Barca schließen und stürmte von Anfang an hinter Real Sociedad her, angebrüllt von seinen Fans an einem kühlen Abend in der spanischen Hauptstadt.

Benzema hatte in der siebten Minute die erste Chance von Real, als er ein brillantes Einzelspiel machte und an drei Verteidigern vorbeidribbelte, aber seinen Schuss aus kurzer Distanz von Remiro parierte.

Kurz darauf schlug Vinicius Verteidiger Igor Zubeldia, um in den Strafraum zu rennen, aber sein Schuss mit dem rechten Fuß ging nur knapp vorbei.

Mitte der ersten Halbzeit wehrte Remiro einen Distanzschuss von Kroos ab, und Federico Valverde verfehlte einen vielversprechenden Volleyschuss direkt im Strafraum.

Rodrygo schoss in der 35. Minute von der Strafraumkante und Remiro war wieder da, um eine weitere beeindruckende Parade zu machen.

Kurz vor der Halbzeit passte Benzema auf Vinicius, dessen Flachschuss von Remiro mit dem linken Bein geblockt wurde.

Der LaLiga-Titelverteidiger hatte in der zweiten Halbzeit fast 70 % Ballbesitz, aber Real Sociedad erspielte sich durch Konter einige Chancen.

Torhüter Thibaut Courtois rettete in der 60. Minute glänzend nach einem Flachschuss von Takefusa Kubo.

Vinicius hatte eine letzte Chance, die Sackgasse zu überwinden, aber Remiro konnte in der 70. Minute einen Eins-gegen-Eins-Chip-Schuss des Brasilianers abwehren.