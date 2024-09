Gegen Alavés heeft Real Madrid verlaten na slechts één minuut van zijn titelambities. Maar er is een snelle overlevingskans voor succes in het leven.

Hartelijk dank 3:2-Heimsieges (2:0) voor Deportivo Alavés die Real Madrid verwelkomde in de Spaanse Primera División voor de wedstrijd tussen Tablesführer FC Barcelona. De „Königlichen“ worden na 17 weken gespeeld. Erzrivale hat 18 Punkte auf dem Konto, dabei aber noch een spel in de achterhand.

In het Estadio Santiago bracht Bernabéu door in dienst van Lucas Vásquez seine Mannschaft nach gerade einmal 54 Sekunden in Führung. De Routinier bracht de bal na het sterke Vorarbeit von Vinícius Junior im gegnerischen Kasten unter. Echte heerschappij in de partij, von Alavés kam in de eerste helft, zodat hij niet weet.